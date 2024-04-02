https://ria.ru/20240402/vizy-1937223357.html

Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу шенгенских виз

Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу шенгенских виз - РИА Новости, 02.04.2024

Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу шенгенских виз

Дипмиссия Болгарии в России со 2 апреля начинает принимать заявления на выдачу шенгенских виз россиянам. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:44

2024-04-02T00:44

2024-04-02T00:44

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дипмиссия Болгарии в России со 2 апреля начинает принимать заявления на выдачу шенгенских виз россиянам. Ранее в дипмиссии сообщили РИА Новости, что подать заявления граждане РФ могут в Москве и Санкт-Петербурге. "Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет как у других стран шенгенского пространства", - уточнили в посольстве. Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Еврокомиссия рассчитывает, что решение о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет принято уже в 2024 году. Как сообщали ранее европейские СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.

https://ria.ru/20240331/vizy-1936887620.html

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болгария, румыния, россия, евросоюз, еврокомиссия