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Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу шенгенских виз - РИА Новости, 02.04.2024
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00:44 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/vizy-1937223357.html
Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу шенгенских виз
Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу шенгенских виз - РИА Новости, 02.04.2024
Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу шенгенских виз
Дипмиссия Болгарии в России со 2 апреля начинает принимать заявления на выдачу шенгенских виз россиянам. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:44
2024-04-02T00:44
болгария
румыния
россия
евросоюз
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дипмиссия Болгарии в России со 2 апреля начинает принимать заявления на выдачу шенгенских виз россиянам. Ранее в дипмиссии сообщили РИА Новости, что подать заявления граждане РФ могут в Москве и Санкт-Петербурге. "Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет как у других стран шенгенского пространства", - уточнили в посольстве. Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Еврокомиссия рассчитывает, что решение о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет принято уже в 2024 году. Как сообщали ранее европейские СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
https://ria.ru/20240331/vizy-1936887620.html
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болгария, румыния, россия, евросоюз, еврокомиссия
Болгария, Румыния, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия
Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу шенгенских виз

Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу россиянам шенгенских виз

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТабличка Консульского отдела на ограждении у здания посольства Республики Болгарии в РФ на Мосфильмовской улице в Москве
Табличка Консульского отдела на ограждении у здания посольства Республики Болгарии в РФ на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Табличка Консульского отдела на ограждении у здания посольства Республики Болгарии в РФ на Мосфильмовской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дипмиссия Болгарии в России со 2 апреля начинает принимать заявления на выдачу шенгенских виз россиянам.
Ранее в дипмиссии сообщили РИА Новости, что подать заявления граждане РФ могут в Москве и Санкт-Петербурге. "Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет как у других стран шенгенского пространства", - уточнили в посольстве.
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31 марта, 00:11
Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Еврокомиссия рассчитывает, что решение о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет принято уже в 2024 году.
Как сообщали ранее европейские СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
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