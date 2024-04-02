Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу шенгенских виз
Посольство Болгарии начинает прием заявлений на выдачу россиянам шенгенских виз
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТабличка Консульского отдела на ограждении у здания посольства Республики Болгарии в РФ на Мосфильмовской улице в Москве
Табличка Консульского отдела на ограждении у здания посольства Республики Болгарии в РФ на Мосфильмовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дипмиссия Болгарии в России со 2 апреля начинает принимать заявления на выдачу шенгенских виз россиянам.
Ранее в дипмиссии сообщили РИА Новости, что подать заявления граждане РФ могут в Москве и Санкт-Петербурге. "Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет как у других стран шенгенского пространства", - уточнили в посольстве.
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Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Еврокомиссия рассчитывает, что решение о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет принято уже в 2024 году.
Как сообщали ранее европейские СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
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