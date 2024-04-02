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Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай

Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай - РИА Новости, 02.04.2024

Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай

США готовы в ближайшее время организовать визиты госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен в Китай для укрепления диалога и взаимодействия... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:45

2024-04-02T19:45

2024-04-02T19:45

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. США готовы в ближайшее время организовать визиты госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен в Китай для укрепления диалога и взаимодействия с Пекином, заявил во вторник американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. "Готовы организовать визиты министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в ближайшее время для укрепления диалога и взаимодействия с КНР, чтобы избежать ошибочных оценок, для продвижения сотрудничества, содействия устойчивому развитию двусторонних отношений и совместного реагирования на глобальные вызовы", - заявил Байден, слова которого приводит МИД КНР. Ведомство отмечает, что "китайская сторона приветствует визиты министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай в ближайшее время".

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, китай, сша, пекин, энтони блинкен, джанет йеллен, джо байден