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Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай
Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай - РИА Новости, 02.04.2024
Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай
США готовы в ближайшее время организовать визиты госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен в Китай для укрепления диалога и взаимодействия... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:45
2024-04-02T19:45
2024-04-02T19:45
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. США готовы в ближайшее время организовать визиты госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен в Китай для укрепления диалога и взаимодействия с Пекином, заявил во вторник американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. "Готовы организовать визиты министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в ближайшее время для укрепления диалога и взаимодействия с КНР, чтобы избежать ошибочных оценок, для продвижения сотрудничества, содействия устойчивому развитию двусторонних отношений и совместного реагирования на глобальные вызовы", - заявил Байден, слова которого приводит МИД КНР. Ведомство отмечает, что "китайская сторона приветствует визиты министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай в ближайшее время".
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, китай, сша, пекин, энтони блинкен, джанет йеллен, джо байден
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Джанет Йеллен, Джо Байден
Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай
Байден: США готовы в ближайшее время организовать визиты Блинкена и Йеллен в КНР