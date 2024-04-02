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Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай - РИА Новости, 02.04.2024
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19:45 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/vizity-1937431988.html
Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай
Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай - РИА Новости, 02.04.2024
Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай
США готовы в ближайшее время организовать визиты госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен в Китай для укрепления диалога и взаимодействия... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:45
2024-04-02T19:45
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. США готовы в ближайшее время организовать визиты госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен в Китай для укрепления диалога и взаимодействия с Пекином, заявил во вторник американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. "Готовы организовать визиты министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в ближайшее время для укрепления диалога и взаимодействия с КНР, чтобы избежать ошибочных оценок, для продвижения сотрудничества, содействия устойчивому развитию двусторонних отношений и совместного реагирования на глобальные вызовы", - заявил Байден, слова которого приводит МИД КНР. Ведомство отмечает, что "китайская сторона приветствует визиты министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай в ближайшее время".
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в мире, цены на нефть, китай, сша, пекин, энтони блинкен, джанет йеллен, джо байден
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Джанет Йеллен, Джо Байден
Байден заявил о готовности организовать визиты Блинкена и Йеллен в Китай

Байден: США готовы в ближайшее время организовать визиты Блинкена и Йеллен в КНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. США готовы в ближайшее время организовать визиты госсекретаря Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен в Китай для укрепления диалога и взаимодействия с Пекином, заявил во вторник американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Готовы организовать визиты министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена в Китай в ближайшее время для укрепления диалога и взаимодействия с КНР, чтобы избежать ошибочных оценок, для продвижения сотрудничества, содействия устойчивому развитию двусторонних отношений и совместного реагирования на глобальные вызовы", - заявил Байден, слова которого приводит МИД КНР.
Ведомство отмечает, что "китайская сторона приветствует визиты министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай в ближайшее время".
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В миреЦены на нефтьКитайСШАПекинЭнтони БлинкенДжанет ЙелленДжо Байден
 
 
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