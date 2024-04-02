Глава Минфина США планирует посетить Китай 3-9 апреля
Минфин США: Йеллен 3-9 апреля посетит Китай, где встретится с премьером страны
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен 3-9 апреля посетит Китай, где запланированы ее встречи с вице-премьером и премьер-министром азиатской страны, говорится в обнародованном во вторник заявлении американского минфина.
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Как отметили в ведомстве, предстоящий визит Йелен будет основываться на принципах "ответственного управления двухсторонними отношениями в экономике и продвижением американских интересов".
"Находясь с поездкой в Китае, министр Йеллен намерена выступить с требованием о справедливом обращении в отношении американских работников и предприятий (в КНР - ред.), в том числе оказывая давление на своих китайских коллег из-за недобросовестной торговой практики и подчеркивая глобальные последствия избыточных промышленных мощностей Китая", - заявили в минфине США.
Из Вашингтона Йеллен направится в Гуанчжоу, где проведет переговоры с губернатором одноименной провинции, а также встретится с представителями делового и экспертного сообществ. Шестого апреля у нее запланирована двухсторонняя встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн. На следующий день американский министр проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цян.
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