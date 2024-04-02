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Глава Минфина США планирует посетить Китай 3-9 апреля

Глава Минфина США планирует посетить Китай 3-9 апреля - РИА Новости, 02.04.2024

Глава Минфина США планирует посетить Китай 3-9 апреля

Министр финансов США Джанет Йеллен 3-9 апреля посетит Китай, где запланированы ее встречи с вице-премьером и премьер-министром азиатской страны, говорится в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T23:40

2024-04-02T23:40

2024-04-02T23:40

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китай

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джанет йеллен

ли цян

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен 3-9 апреля посетит Китай, где запланированы ее встречи с вице-премьером и премьер-министром азиатской страны, говорится в обнародованном во вторник заявлении американского минфина. Как отметили в ведомстве, предстоящий визит Йелен будет основываться на принципах "ответственного управления двухсторонними отношениями в экономике и продвижением американских интересов". "Находясь с поездкой в Китае, министр Йеллен намерена выступить с требованием о справедливом обращении в отношении американских работников и предприятий (в КНР - ред.), в том числе оказывая давление на своих китайских коллег из-за недобросовестной торговой практики и подчеркивая глобальные последствия избыточных промышленных мощностей Китая", - заявили в минфине США. Из Вашингтона Йеллен направится в Гуанчжоу, где проведет переговоры с губернатором одноименной провинции, а также встретится с представителями делового и экспертного сообществ. Шестого апреля у нее запланирована двухсторонняя встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн. На следующий день американский министр проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20231215/ssha-1915939081.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, китай, сша, джанет йеллен, ли цян, министерство финансов сша