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Глава Минфина США планирует посетить Китай 3-9 апреля - РИА Новости, 02.04.2024
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23:40 02.04.2024
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Глава Минфина США планирует посетить Китай 3-9 апреля
Глава Минфина США планирует посетить Китай 3-9 апреля - РИА Новости, 02.04.2024
Глава Минфина США планирует посетить Китай 3-9 апреля
Министр финансов США Джанет Йеллен 3-9 апреля посетит Китай, где запланированы ее встречи с вице-премьером и премьер-министром азиатской страны, говорится в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T23:40
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен 3-9 апреля посетит Китай, где запланированы ее встречи с вице-премьером и премьер-министром азиатской страны, говорится в обнародованном во вторник заявлении американского минфина. Как отметили в ведомстве, предстоящий визит Йелен будет основываться на принципах "ответственного управления двухсторонними отношениями в экономике и продвижением американских интересов". "Находясь с поездкой в Китае, министр Йеллен намерена выступить с требованием о справедливом обращении в отношении американских работников и предприятий (в КНР - ред.), в том числе оказывая давление на своих китайских коллег из-за недобросовестной торговой практики и подчеркивая глобальные последствия избыточных промышленных мощностей Китая", - заявили в минфине США. Из Вашингтона Йеллен направится в Гуанчжоу, где проведет переговоры с губернатором одноименной провинции, а также встретится с представителями делового и экспертного сообществ. Шестого апреля у нее запланирована двухсторонняя встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн. На следующий день американский министр проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цян.
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цены на нефть, китай, сша, джанет йеллен, ли цян, министерство финансов сша
Цены на нефть, Китай, США, Джанет Йеллен, Ли Цян, Министерство финансов США
Глава Минфина США планирует посетить Китай 3-9 апреля

Минфин США: Йеллен 3-9 апреля посетит Китай, где встретится с премьером страны

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен 3-9 апреля посетит Китай, где запланированы ее встречи с вице-премьером и премьер-министром азиатской страны, говорится в обнародованном во вторник заявлении американского минфина.
«
Как отметили в ведомстве, предстоящий визит Йелен будет основываться на принципах "ответственного управления двухсторонними отношениями в экономике и продвижением американских интересов".
"Находясь с поездкой в Китае, министр Йеллен намерена выступить с требованием о справедливом обращении в отношении американских работников и предприятий (в КНР - ред.), в том числе оказывая давление на своих китайских коллег из-за недобросовестной торговой практики и подчеркивая глобальные последствия избыточных промышленных мощностей Китая", - заявили в минфине США.
Из Вашингтона Йеллен направится в Гуанчжоу, где проведет переговоры с губернатором одноименной провинции, а также встретится с представителями делового и экспертного сообществ. Шестого апреля у нее запланирована двухсторонняя встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн. На следующий день американский министр проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цян.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
США захотели от КНР большей ясности в экономической и финансовой политике
15 декабря 2023, 05:05
 
Цены на нефтьКитайСШАДжанет ЙелленЛи ЦянМинистерство финансов США
 
 
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