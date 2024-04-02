https://ria.ru/20240402/vino-1937312833.html
Силуанов призвал развивать отечественное виноградное производство
Силуанов призвал развивать отечественное виноградное производство - РИА Новости, 02.04.2024
Силуанов призвал развивать отечественное виноградное производство
России необходимо развивать отечественное виноградное производство, для этого важно поддерживать производителей винодельческой продукции из винограда и... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:32
2024-04-02T12:32
2024-04-02T12:32
экономика
россия
антон силуанов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. России необходимо развивать отечественное виноградное производство, для этого важно поддерживать производителей винодельческой продукции из винограда и российские производственные мощности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля. "Важным вопросом является и развитие поддержки производителей винодельческой продукции из винограда – нам необходимо развивать наше собственное производственные мощности и собственное виноградное производство. Необходимо обеспечить учет в ЕГАИС винограда, использованного при производстве винодельческой продукции. Речь идет о таком учете в разрезе организаций, видов продукции, объемов неиспользованного винограда, сортов винограда, а также индивидуальных номеров виноградных насаждений", - сказал Силуанов. В середине марта Минсельхоз сообщал, что производство винодельческой продукции в РФ в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 30%, до 6,8 миллиона декалитров. Министерство тогда напомнило, что в целях увеличения площадей виноградников в настоящее время реализуется федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанный до 2030 года. Финансирование на текущий год запланировано на уровне 4 миллиарда рублей из федерального и региональных бюджетов.
https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Силуанов призвал развивать отечественное виноградное производство
Глава Минфина призвал поддерживать развитие виноградного производства