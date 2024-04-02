https://ria.ru/20240402/verzilov-1937258905.html
Суд вынес приговор Верзилову* по делу о фейках об армии
Суд вынес приговор Верзилову* по делу о фейках об армии - РИА Новости, 02.04.2024
Суд вынес приговор Верзилову* по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам четырем месяцам колонии участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* по уголовному делу о распространении... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:33
2024-04-02T09:33
2024-04-02T11:11
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам четырем месяцам колонии участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Верзилову* заочно назначили наказание в виде восьми лет четырех месяцев колонии", — сказали в суде. Гособвинение запрашивало для Верзилова* чуть больший срок — восемь лет шесть месяцев колонии.Дополнительно суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы три года десять месяцев после освобождения.Уголовное дело рассматривалось во второй раз: ранее Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (восемь лет шесть месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Фабула не изменилась: Верзилову* вменили "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России" из-за его постов о Буче.Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев на заседании апелляционной инстанции заявлял суду, что его подзащитный был "непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело". Также защитник настаивал на том, что политический мотив как квалифицирующее обстоятельство, не доказан. Прокурор, напротив, называл решение суда законным и обоснованным.Кроме того, еще до этого уголовного дела Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* Лицо, признанное в России иноагентом.
https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html
https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930989727.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, петр верзилов, pussy riot
Происшествия, Россия, Москва, Петр Верзилов, Pussy Riot
Суд вынес приговор Верзилову* по делу о фейках об армии
Верзилова приговорили к восьми годам и четырем месяцам колонии по делу о фейках
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам четырем месяцам колонии участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Верзилову* заочно назначили наказание в виде восьми лет четырех месяцев колонии", — сказали в суде.
Гособвинение запрашивало для Верзилова* чуть больший срок — восемь лет шесть месяцев колонии.
Дополнительно суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы три года десять месяцев после освобождения.
Уголовное дело рассматривалось во второй раз: ранее Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (восемь лет шесть месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Фабула не изменилась: Верзилову* вменили "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России" из-за его постов о Буче.
Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев на заседании апелляционной инстанции заявлял суду, что его подзащитный был "непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело". Также защитник настаивал на том, что политический мотив как квалифицирующее обстоятельство, не доказан. Прокурор, напротив, называл решение суда законным и обоснованным.
Кроме того, еще до этого уголовного дела Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.
* Лицо, признанное в России иноагентом.