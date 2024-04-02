https://ria.ru/20240402/verzilov-1937258905.html

Суд вынес приговор Верзилову* по делу о фейках об армии

Суд вынес приговор Верзилову* по делу о фейках об армии - РИА Новости, 02.04.2024

Суд вынес приговор Верзилову* по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам четырем месяцам колонии участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* по уголовному делу о распространении... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:33

2024-04-02T09:33

2024-04-02T11:11

происшествия

россия

москва

петр верзилов

pussy riot

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам четырем месяцам колонии участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Верзилову* заочно назначили наказание в виде восьми лет четырех месяцев колонии", — сказали в суде. Гособвинение запрашивало для Верзилова* чуть больший срок — восемь лет шесть месяцев колонии.Дополнительно суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы три года десять месяцев после освобождения.Уголовное дело рассматривалось во второй раз: ранее Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (восемь лет шесть месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Фабула не изменилась: Верзилову* вменили "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России" из-за его постов о Буче.Адвокат Верзилова* Леонид Соловьев на заседании апелляционной инстанции заявлял суду, что его подзащитный был "непосредственным участником событий, о которых он писал и из-за которых на него возбудили уголовное дело". Также защитник настаивал на том, что политический мотив как квалифицирующее обстоятельство, не доказан. Прокурор, напротив, называл решение суда законным и обоснованным.Кроме того, еще до этого уголовного дела Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства. Верзилов* получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot.* Лицо, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html

https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930989727.html

https://ria.ru/20240401/feyki-1937095828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, петр верзилов, pussy riot