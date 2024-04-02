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В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда - РИА Новости, 02.04.2024
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16:56 02.04.2024 (обновлено: 17:07 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/vagony-1937388110.html
В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда
В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда - РИА Новости, 02.04.2024
В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда
Одиннадцать вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Московской области, сообщает во вторник пресс-служба Московской межрегиональной транспортной... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:56
2024-04-02T17:07
происшествия
московская область (подмосковье)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
московская железная дорога
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одиннадцать вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Московской области, сообщает во вторник пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в телеграм-канале. Инцидент произошел еще в понедельник вечером, однако сообщается о нем только на следующий день. "По предварительным данным, вчера вечером на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороги произошел сход 11 грузовых вагонов поезда", - говорится в релизе. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, а Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала по данному факту проверку.
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происшествия, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура, московская железная дорога
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Московская железная дорога
В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда

На перегоне Иванцево-Костино в Подмосковье сошли с рельсов 11 грузовых вагонов

© Фото : Официальный Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратурыМесто схода вагонов в Подмосковье
Место схода вагонов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Место схода вагонов в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одиннадцать вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Московской области, сообщает во вторник пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.
Инцидент произошел еще в понедельник вечером, однако сообщается о нем только на следующий день.
© Фото : Официальный Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратурыМесто схода вагонов в Подмосковье
Место схода вагонов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Место схода вагонов в Подмосковье
«
"По предварительным данным, вчера вечером на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороги произошел сход 11 грузовых вагонов поезда", - говорится в релизе.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, а Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала по данному факту проверку.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Московская межрегиональная транспортная прокуратураМосковская железная дорога
 
 
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