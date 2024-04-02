https://ria.ru/20240402/vagony-1937388110.html

В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда

В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда - РИА Новости, 02.04.2024

В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда

Одиннадцать вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Московской области, сообщает во вторник пресс-служба Московской межрегиональной транспортной... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:56

2024-04-02T16:56

2024-04-02T17:07

происшествия

московская область (подмосковье)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

московская железная дорога

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одиннадцать вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Московской области, сообщает во вторник пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в телеграм-канале. Инцидент произошел еще в понедельник вечером, однако сообщается о нем только на следующий день. "По предварительным данным, вчера вечером на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороги произошел сход 11 грузовых вагонов поезда", - говорится в релизе. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, а Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала по данному факту проверку.

https://ria.ru/20231111/vagony-1908814877.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура, московская железная дорога