https://ria.ru/20240402/vagony-1937388110.html
В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда
В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда - РИА Новости, 02.04.2024
В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда
Одиннадцать вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Московской области, сообщает во вторник пресс-служба Московской межрегиональной транспортной... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:56
2024-04-02T16:56
2024-04-02T17:07
происшествия
московская область (подмосковье)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
московская железная дорога
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Одиннадцать вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Московской области, сообщает во вторник пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в телеграм-канале. Инцидент произошел еще в понедельник вечером, однако сообщается о нем только на следующий день. "По предварительным данным, вчера вечером на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороги произошел сход 11 грузовых вагонов поезда", - говорится в релизе. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, а Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала по данному факту проверку.
https://ria.ru/20231111/vagony-1908814877.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура, московская железная дорога
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Московская железная дорога
В Подмосковье сошли с рельсов одиннадцать вагонов товарного поезда
На перегоне Иванцево-Костино в Подмосковье сошли с рельсов 11 грузовых вагонов