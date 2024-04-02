https://ria.ru/20240402/ukraina-1937414353.html

"Я ведь предупреждал". Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России

"Я ведь предупреждал". Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.04.2024

"Я ведь предупреждал". Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России

Российские военные уничтожили немало предприятий и стратегических объектов за последние несколько недель, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:29

2024-04-02T18:29

2024-04-02T18:29

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сергей кривонос

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили немало предприятий и стратегических объектов за последние несколько недель, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Если посчитать, сколько подорвано и уничтожено за последние только две недели объектов критической инфраструктуры Украины, то <…> можно сказать, что россияне системно (их ликвидируют. — Прим. ред.), и я об этом предупреждал еще в 2020 году", — отметил эксперт.По его мнению, чтобы исправить сложившуюся непростую для Киева ситуацию, ВСУ нужно больше систем ПВО и боеприпасов к ним. Кривонос также указал на серьезные промахи военного командования Украины, которые привели к такому плачевному для ВПК результату.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937393327.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины