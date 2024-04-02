https://ria.ru/20240402/ukraina-1937405178.html

СМИ: сотрудники военкомата на Украине запытали призывника до смерти

СМИ: сотрудники военкомата на Украине запытали призывника до смерти - РИА Новости, 02.04.2024

СМИ: сотрудники военкомата на Украине запытали призывника до смерти

Сотрудники военкомата в Хмельницком на Украине до смерти запытали призывника, сообщило украинское издание "Страна" в телеграм-канале со ссылкой на мать... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:00

2024-04-02T18:00

2024-04-02T18:00

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хмельницкий (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Хмельницком на Украине до смерти запытали призывника, сообщило украинское издание "Страна" в телеграм-канале со ссылкой на мать погибшего. "Жительница Хмельницкого заявляет, что в территориальном центре комплектования (название военкоматов на Украине - ред.) запытали до смерти ее сына Панасюка Андрея", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками военкомата в магазине, после чего его доставили в военкомат, где, по словам матери, над ним издевались и угрожали ему. "У Андрея поднялось давление, его не выпускали из помещения и на просьбу оказать помощь, ответили, что под Авдеевкой помогут", - приводит "Страна" слова матери погибшего. Точной причины смерти не называется, но по данным журналистов, погибший был доставлен в городскую больницу Хмельницкого, где за его жизнь двое суток боролись врачи. Была проведена нейрохирургическая операция, однако мужчина вскоре скончался. Как заявила мать погибшего, она направила официальную жалобу в минобороны Украины. Со своей стороны, сотрудники военкомата же утверждают, что погибший был доставлен в военкомат для прохождения медкомисии, а после "выявления заболевания" был доставлен в медучреждение для дообследования, где его состояние резко ухудшилось, после чего наступила смерть. Украинские СМИ ранее сообщали о подобных случаях. Так, в марте сотрудники Хустского военкомата в Закарпатской области Украины, предположительно, довели призывника до попытки самоубийства. В октябре 2023 года украинские СМИ публиковали видео избиения двух призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240328/ukraine-1936442911.html

https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

украина

хмельницкий (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, хмельницкий (город), вооруженные силы украины