СМИ: сотрудники военкомата на Украине запытали призывника до смерти
"Страна": сотрудники военкомата в Хмельницком запытали призывника до смерти
Площадь Независимости в Хмельницком. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Хмельницком на Украине до смерти запытали призывника, сообщило украинское издание "Страна" в телеграм-канале со ссылкой на мать погибшего.
"Жительница Хмельницкого заявляет, что в территориальном центре комплектования (название военкоматов на Украине - ред.) запытали до смерти ее сына Панасюка Андрея", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками военкомата в магазине, после чего его доставили в военкомат, где, по словам матери, над ним издевались и угрожали ему. "У Андрея поднялось давление, его не выпускали из помещения и на просьбу оказать помощь, ответили, что под Авдеевкой помогут", - приводит "Страна" слова матери погибшего.
Точной причины смерти не называется, но по данным журналистов, погибший был доставлен в городскую больницу Хмельницкого, где за его жизнь двое суток боролись врачи. Была проведена нейрохирургическая операция, однако мужчина вскоре скончался.
Как заявила мать погибшего, она направила официальную жалобу в минобороны Украины. Со своей стороны, сотрудники военкомата же утверждают, что погибший был доставлен в военкомат для прохождения медкомисии, а после "выявления заболевания" был доставлен в медучреждение для дообследования, где его состояние резко ухудшилось, после чего наступила смерть.
Украинские СМИ ранее сообщали о подобных случаях. Так, в марте сотрудники Хустского военкомата в Закарпатской области Украины, предположительно, довели призывника до попытки самоубийства. В октябре 2023 года украинские СМИ публиковали видео избиения двух призывников сотрудниками военкомата в Тернополе.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.