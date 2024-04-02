https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html

Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине

Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине - РИА Новости, 02.04.2024

Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине

Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для ВСУ и стратегической инфраструктуры Украины, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:12

2024-04-02T16:12

2024-04-02T16:54

в мире

украина

россия

бен ходжес

вооруженные силы украины

нато

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_947fd6da763c67baf825eb719bf6ffc8.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для ВСУ и стратегической инфраструктуры Украины, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain."Существует серьезный вызов для Украины из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе. А эти "Царь-бомбы" (планирующие боеприпасы. — Прим. ред.), я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов", — предположил эксперт.Он заявил о необходимости помочь Украине каким-нибудь образом нивелировать подавляющее превосходство российской армии в этой сфере.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937173635.html

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937197211.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, бен ходжес, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии