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Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине
Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине
Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для ВСУ и стратегической инфраструктуры Украины, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:12
2024-04-02T16:12
2024-04-02T16:54
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для ВСУ и стратегической инфраструктуры Украины, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain."Существует серьезный вызов для Украины из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе. А эти "Царь-бомбы" (планирующие боеприпасы. — Прим. ред.), я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов", — предположил эксперт.Он заявил о необходимости помочь Украине каким-нибудь образом нивелировать подавляющее превосходство российской армии в этой сфере.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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В мире, Украина, Россия, Бен Ходжес, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России
Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине
Генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы "Царь-бомбой" для ВСУ