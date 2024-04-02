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Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
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16:12 02.04.2024 (обновлено: 16:54 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html
Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине
Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине
Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для ВСУ и стратегической инфраструктуры Украины, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:12
2024-04-02T16:54
в мире
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россия
бен ходжес
вооруженные силы украины
нато
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для ВСУ и стратегической инфраструктуры Украины, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain."Существует серьезный вызов для Украины из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе. А эти "Царь-бомбы" (планирующие боеприпасы. — Прим. ред.), я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов", — предположил эксперт.Он заявил о необходимости помочь Украине каким-нибудь образом нивелировать подавляющее превосходство российской армии в этой сфере.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937173635.html
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в мире, украина, россия, бен ходжес, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, Россия, Бен Ходжес, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России
Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине

Генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы "Царь-бомбой" для ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для ВСУ и стратегической инфраструктуры Украины, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.
"Существует серьезный вызов для Украины из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе. А эти "Царь-бомбы" (планирующие боеприпасы. — Прим. ред.), я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов", — предположил эксперт.
Коалиция-СВ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Удар по ключевым районам. В США раскрыли, что Россия ввела в бой в зоне СВО
1 апреля, 17:54
Он заявил о необходимости помочь Украине каким-нибудь образом нивелировать подавляющее превосходство российской армии в этой сфере.
ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
За пару секунд. На Западе рассказали о гиперзвуковом ударе, ужаснувшем Киев
1 апреля, 19:50
 
В миреУкраинаРоссияБен ХоджесВооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-космические силы России
 
 
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