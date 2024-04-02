Слуцкий призвал парламенты стран мира признать Зеленского террористом
Слуцкий призвал парламенты стран мира признать киевский режим террористическим
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании Госдумы призвал парламенты мира признать Владимира Зеленского международным террористом, а режим в Киеве террористическим.
Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть".
"Необходимо призывать парламенты мира, и этим мы активно занимаемся, признавать режим на Украине террористическим, а лично Зеленского международным террористом. Мы видим, что заявил глава военной разведки ВСУ (Кирилл) Буданов*. Он объявил, что железная дорога, которая соединяет Ростов и Крым через территорию Донбасса и Новороссии, это, дескать, проблема для Украины. И в ближайшее время она будет решена… Подобное совершенно несопоставимое с человечностью высказывание ещё раз доказывает совершенно зверский характер тех нелюдей, которые сегодня составляют террористический режим, марионеточный режим, который сегодня засел в Киеве", - сказал Слуцкий.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.
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