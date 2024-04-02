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Слуцкий призвал парламенты стран мира признать Зеленского террористом - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 02.04.2024 (обновлено: 15:02 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937357509.html
Слуцкий призвал парламенты стран мира признать Зеленского террористом
Слуцкий призвал парламенты стран мира признать Зеленского террористом - РИА Новости, 02.04.2024
Слуцкий призвал парламенты стран мира признать Зеленского террористом
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании Госдумы призвал парламенты мира признать Владимира Зеленского... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:59
2024-04-02T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
госдума рф
кирилл буданов*
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании Госдумы призвал парламенты мира признать Владимира Зеленского международным террористом, а режим в Киеве террористическим. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть". "Необходимо призывать парламенты мира, и этим мы активно занимаемся, признавать режим на Украине террористическим, а лично Зеленского международным террористом. Мы видим, что заявил глава военной разведки ВСУ (Кирилл) Буданов*. Он объявил, что железная дорога, которая соединяет Ростов и Крым через территорию Донбасса и Новороссии, это, дескать, проблема для Украины. И в ближайшее время она будет решена… Подобное совершенно несопоставимое с человечностью высказывание ещё раз доказывает совершенно зверский характер тех нелюдей, которые сегодня составляют террористический режим, марионеточный режим, который сегодня засел в Киеве", - сказал Слуцкий. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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в мире, украина, россия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, госдума рф, кирилл буданов*
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Госдума РФ, Кирилл Буданов*
Слуцкий призвал парламенты стран мира признать Зеленского террористом

Слуцкий призвал парламенты стран мира признать киевский режим террористическим

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании Госдумы призвал парламенты мира признать Владимира Зеленского международным террористом, а режим в Киеве террористическим.
Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть".
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"Необходимо призывать парламенты мира, и этим мы активно занимаемся, признавать режим на Украине террористическим, а лично Зеленского международным террористом. Мы видим, что заявил глава военной разведки ВСУ (Кирилл) Буданов*. Он объявил, что железная дорога, которая соединяет Ростов и Крым через территорию Донбасса и Новороссии, это, дескать, проблема для Украины. И в ближайшее время она будет решена… Подобное совершенно несопоставимое с человечностью высказывание ещё раз доказывает совершенно зверский характер тех нелюдей, которые сегодня составляют террористический режим, марионеточный режим, который сегодня засел в Киеве", - сказал Слуцкий.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийГосдума РФКирилл Буданов*
 
 
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