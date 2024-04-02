https://ria.ru/20240402/ukraina-1937357509.html

Слуцкий призвал парламенты стран мира признать Зеленского террористом

Слуцкий призвал парламенты стран мира признать Зеленского террористом - РИА Новости, 02.04.2024

Слуцкий призвал парламенты стран мира признать Зеленского террористом

Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании Госдумы призвал парламенты мира признать Владимира Зеленского... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:59

2024-04-02T14:59

2024-04-02T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

госдума рф

кирилл буданов*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928689967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec5b043861ac0f5e9a503abc987eb5b6.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании Госдумы призвал парламенты мира признать Владимира Зеленского международным террористом, а режим в Киеве террористическим. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, который в РФ обвиняется в причастности к терактам, назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. При этом он пообещал "справиться" с сухопутным участком железной дороги, поскольку соответствующий опыт, "в принципе, есть". "Необходимо призывать парламенты мира, и этим мы активно занимаемся, признавать режим на Украине террористическим, а лично Зеленского международным террористом. Мы видим, что заявил глава военной разведки ВСУ (Кирилл) Буданов*. Он объявил, что железная дорога, которая соединяет Ростов и Крым через территорию Донбасса и Новороссии, это, дескать, проблема для Украины. И в ближайшее время она будет решена… Подобное совершенно несопоставимое с человечностью высказывание ещё раз доказывает совершенно зверский характер тех нелюдей, которые сегодня составляют террористический режим, марионеточный режим, который сегодня засел в Киеве", - сказал Слуцкий. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, госдума рф, кирилл буданов*