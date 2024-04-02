https://ria.ru/20240402/ukraina-1937334485.html

Старшеклассников на Украине начали обучать военному делу, сообщил источник

Старшеклассников на Украине начали обучать военному делу, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2024

Старшеклассников на Украине начали обучать военному делу, сообщил источник

Старшеклассников в подконтрольной Киеву части Запорожской области начали обучать военному делу и тактической медицине, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:51

2024-04-02T13:51

2024-04-02T13:51

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Старшеклассников в подконтрольной Киеву части Запорожской области начали обучать военному делу и тактической медицине, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства России. Как пояснил сотрудник ведомства, по поступающей от проживающих там людей информации, в школах начала активно проводиться военная подготовка среди учащихся старших классов. В курс входят навыки обращения со стрелковым оружием, ориентирование на местности, тактическая медицина, тактические символы и значки для карт местности. "В ходе проверки поступившей информации выяснилось, что массово проводится подготовка школьников к будущему участию в боевых действиях. В школах учащихся выпускных классов обучают работе с оружием, военной медицине, вводят допзанятия по физподготовке. Организатором является структура минобороны Украины. Занятия проводят опытные инструкторы из 110-й бригады теробороны", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что "на примере школы №14 поселка Южный Запорожской области можно видеть, что данная программа реализуется". "По нашим данным, это может быть напрямую связано с огромными потерями на поле боя и подготовкой мобилизационного резерва и призыву на военную службу в зону ведения боевых действий с 18 лет", - пояснил представитель силового ведомства.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, россия, вооруженные силы украины