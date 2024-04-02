https://ria.ru/20240402/ukraina-1937334485.html
Старшеклассников на Украине начали обучать военному делу, сообщил источник
Старшеклассников на Украине начали обучать военному делу, сообщил источник - РИА Новости, 02.04.2024
Старшеклассников на Украине начали обучать военному делу, сообщил источник
Старшеклассников в подконтрольной Киеву части Запорожской области начали обучать военному делу и тактической медицине, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:51
2024-04-02T13:51
2024-04-02T13:51
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Старшеклассников в подконтрольной Киеву части Запорожской области начали обучать военному делу и тактической медицине, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства России. Как пояснил сотрудник ведомства, по поступающей от проживающих там людей информации, в школах начала активно проводиться военная подготовка среди учащихся старших классов. В курс входят навыки обращения со стрелковым оружием, ориентирование на местности, тактическая медицина, тактические символы и значки для карт местности. "В ходе проверки поступившей информации выяснилось, что массово проводится подготовка школьников к будущему участию в боевых действиях. В школах учащихся выпускных классов обучают работе с оружием, военной медицине, вводят допзанятия по физподготовке. Организатором является структура минобороны Украины. Занятия проводят опытные инструкторы из 110-й бригады теробороны", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что "на примере школы №14 поселка Южный Запорожской области можно видеть, что данная программа реализуется". "По нашим данным, это может быть напрямую связано с огромными потерями на поле боя и подготовкой мобилизационного резерва и призыву на военную службу в зону ведения боевых действий с 18 лет", - пояснил представитель силового ведомства.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Старшеклассников на Украине начали обучать военному делу, сообщил источник
Источник: Украина обучает старшеклассников из Запорожской области военному делу
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Старшеклассников в подконтрольной Киеву части Запорожской области начали обучать военному делу и тактической медицине, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства России.
Как пояснил сотрудник ведомства, по поступающей от проживающих там людей информации, в школах начала активно проводиться военная подготовка среди учащихся старших классов. В курс входят навыки обращения со стрелковым оружием, ориентирование на местности, тактическая медицина, тактические символы и значки для карт местности.
"В ходе проверки поступившей информации выяснилось, что массово проводится подготовка школьников к будущему участию в боевых действиях. В школах учащихся выпускных классов обучают работе с оружием, военной медицине, вводят допзанятия по физподготовке. Организатором является структура минобороны Украины. Занятия проводят опытные инструкторы из 110-й бригады теробороны", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что "на примере школы №14 поселка Южный Запорожской области можно видеть, что данная программа реализуется". "По нашим данным, это может быть напрямую связано с огромными потерями на поле боя и подготовкой мобилизационного резерва и призыву на военную службу в зону ведения боевых действий с 18 лет", - пояснил представитель силового ведомства.