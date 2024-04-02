https://ria.ru/20240402/ukraina-1937318768.html

Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков

Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2024

Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков

Киевский режим продолжает террористическую активность, российские военные работают, чтобы снизить и исключить ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:56

2024-04-02T12:56

2024-04-02T13:27

в мире

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает террористическую активность, российские военные работают, чтобы снизить и исключить ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты задали Пескову вопрос об атаке БПЛА по НПЗ в Нижнекамске."Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", - сказал Песков журналистам.Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек.

https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, дмитрий песков