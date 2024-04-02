Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков
Песков: военные работают, чтобы снизить террористическую активность Киева
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает террористическую активность, российские военные работают, чтобы снизить и исключить ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос об атаке БПЛА по НПЗ в Нижнекамске.
"Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", - сказал Песков журналистам.
Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек.