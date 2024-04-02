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Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2024
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12:56 02.04.2024 (обновлено: 13:27 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937318768.html
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2024
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков
Киевский режим продолжает террористическую активность, российские военные работают, чтобы снизить и исключить ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:56
2024-04-02T13:27
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает террористическую активность, российские военные работают, чтобы снизить и исключить ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты задали Пескову вопрос об атаке БПЛА по НПЗ в Нижнекамске."Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", - сказал Песков журналистам.Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек.
https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html
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в мире, украина, дмитрий песков
В мире, Украина, Дмитрий Песков
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков

Песков: военные работают, чтобы снизить террористическую активность Киева

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает террористическую активность, российские военные работают, чтобы снизить и исключить ее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос об атаке БПЛА по НПЗ в Нижнекамске.
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"Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", - сказал Песков журналистам.
Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек.
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