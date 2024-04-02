https://ria.ru/20240402/ukraina-1937240671.html

В Кировоградской области сообщили о пожаре на объекте энергетики

В Кировоградской области сообщили о пожаре на объекте энергетики - РИА Новости, 02.04.2024

В Кировоградской области сообщили о пожаре на объекте энергетики

Объект энергетики поврежден в Кировоградской области Украины, там произошел пожар, сообщил во вторник глава областной администрации Андрей Райкович. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T07:52

2024-04-02T07:52

2024-04-02T07:52

специальная военная операция на украине

кировоградская область

украина

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Кировоградской области Украины, там произошел пожар, сообщил во вторник глава областной администрации Андрей Райкович. "... В Кировоградской области поврежден объект энергетики. Пожар оперативно локализован", - написал Райкович в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html

кировоградская область

украина

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кировоградская область, украина