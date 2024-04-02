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В Кировоградской области сообщили о пожаре на объекте энергетики
В Кировоградской области сообщили о пожаре на объекте энергетики - РИА Новости, 02.04.2024
В Кировоградской области сообщили о пожаре на объекте энергетики
Объект энергетики поврежден в Кировоградской области Украины, там произошел пожар, сообщил во вторник глава областной администрации Андрей Райкович. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T07:52
2024-04-02T07:52
2024-04-02T07:52
специальная военная операция на украине
кировоградская область
украина
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Кировоградской области Украины, там произошел пожар, сообщил во вторник глава областной администрации Андрей Райкович. "... В Кировоградской области поврежден объект энергетики. Пожар оперативно локализован", - написал Райкович в своем Telegram-канале.
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кировоградская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Украина
В Кировоградской области сообщили о пожаре на объекте энергетики
Глава ОВА Кировоградской области Райкович сообщил о пожаре на энергообъекте