https://ria.ru/20240402/ukraina-1937220935.html

Патрушев рассказал о планах США и НАТО по дальнейшей судьбе Украины

Патрушев рассказал о планах США и НАТО по дальнейшей судьбе Украины - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев рассказал о планах США и НАТО по дальнейшей судьбе Украины

США и НАТО намерены сохранить Украину или хотя бы ее часть как полностью подконтрольную им антироссийскую территорию, поэтому задачи спецоперации остаются... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:13

2024-04-02T00:13

2024-04-02T00:13

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США и НАТО намерены сохранить Украину или хотя бы ее часть как полностью подконтрольную им антироссийскую территорию, поэтому задачи спецоперации остаются актуальными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока. В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240402/nato-1937220765.html

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776391.html

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в мире, украина, сша, европа, николай патрушев, нато