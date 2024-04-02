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Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению

Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению - РИА Новости, 02.04.2024

Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению

Вчера вечером израильские ВВС нанесли удар по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:00

2024-04-02T08:00

2024-04-02T14:35

в мире

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сша

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оон

f-35

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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Вчера вечером израильские ВВС нанесли удар по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Утверждается, что произведена атака по консульству Ирана в Сирии. По другим данным, удар был нанесен по зданию, находящемуся вблизи посольства и консульства.По словам посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, атаку осуществили при помощи истребителей F-35. На настоящее время число погибших составляет до 11 человек. Согласно заявлению управления по связям с общественностью КСИР, "в результате этого преступления бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, высокопоставленные военные советники Ирана в Сирии, <…> а также пять сопровождавших их офицеров приняли мученическую смерть".Атака вызвала мгновенную реакцию по всему миру. В самом Иране поднялись масштабные демонстрации, в ходе которых были сожжены флаги США и Израиля, а о флаг Великобритании протестующие вытерли ноги. Миссия Ирана в ООН назвала произошедшее терактом и заявила, что в ответ страна оставляет за собой право предпринять решительные действия. МИД России также выразил решительное осуждение, а вот позиция официального представителя генсека ООН на данное время ограничилась выражением "обеспокоенности".Удар по зданию консульства (в случае подтверждения именно этой версии) — решительный, если не сказать отчаянный, шаг. Юридически консульство — территория Ирана, поэтому атака может привести к еще более масштабному разжиганию конфликта между странами, опасного для всего региона в целом. Чтобы понять причины и возможные последствия происходящего, нужно рассмотреть сложные и временами парадоксальные взаимоотношения Ирана и Израиля.Не имевшие долгие столетия политической субъектности, в XX веке евреи приложили колоссальные усилия для основания собственного государства. Изначально Иран выступил против этого, в 1947 году проголосовав против резолюции ООН о разделе Палестины и поддержав альтернативный план федерализации. Но в 1950-м, после того как Турция первой из мусульманских стран признала Израиль, Иран сделал это де-факто, а в 1960 году шах Мохаммед Реза Пехлеви выступил с публичным подтверждением.До самого конца шахского правления наблюдался стремительный рост экономических и политических связей между двумя странами, чему немало поспособствовала Июльская революция в Египте 1952 года, по итогам которой была упразднена монархия и к власти пришел республиканец Гамаль Абдель Насер, поддержанный СССР. Это событие изменило баланс сил на Ближнем Востоке, в результате чего Иран вошел в Багдадский пакт и фактически оказался с Израилем в одном геополитическом блоке, ориентированном на США.После Исламской революции 1979-го произошло резкое обострение и разрыв дипломатических отношений между странами при сохранении неформальных контактов, необходимых для борьбы с общим врагом — Ираком. С распадом Советского Союза баланс сил в регионе вновь изменился, что привело к росту взаимной вражды.Сегодня находящийся в окружении арабских государств Израиль многократно уступает по своим возможностям Ирану, что обуславливает его критическую зависимость от Штатов. В 2020 году Израилем была предпринята еще одна попытка сбалансировать отношения на Ближнем Востоке, и при посредничестве США заключены Авраамические соглашения, к которым присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Однако война в секторе Газа, вспыхнувшая в октябре 2023-го, фактически ставит на них крест, подвергая Израиль региональной изоляции и закрепляя его зависимость от Соединенных Штатов — главного геополитического противника Ирана.Из приведенного выше описания можно выявить несколько закономерностей. Во-первых, взаимоотношения Ирана и Израиля далеко не всегда носили враждебный характер. Во-вторых, они всякий раз трансформировались при существенном изменении баланса сил в регионе. В-третьих, Израиль неизменно ориентирован на США, в то время как Иран обладает большей геополитической субъектностью. Наконец, Государство Израиль исторически находится в неблагоприятном окружении и само его существование проблематично.Сочетание этих закономерностей и определяет отчаянную внешнюю политику Израиля. Неспособный наладить контакт с соседними государствами (как из-за ориентации на позицию США, придерживающихся концепции "управляемого хаоса" по отношению к Ближнему Востоку, так и из-за собственного нежелания урегулировать палестинский вопрос в соответствии с решением ООН), он стремится действовать на опережение.В случае с Ираном речь идет о попытке любой ценой сорвать его ядерную программу, представляющую, по мнению израильского руководства, чудовищную угрозу. Неслучайно среди убитых — генерал Мухаммад Реза Захеди. Он входил в так называемый черный список ООН, где отмечены подозреваемые в участии в ядерной программе Ирана. Захеди — самый высокопоставленный убитый иранский генерал после Касема Сулеймани, погибшего в результате удара со стороны США в 2020 году. Отметим, что если убийство Сулеймани было нацелено на сдерживание ядерной программы Ирана, то оно возымело прямо противоположный эффект: страна отказалась от большинства ограничений, принятых на себя в рамках так называемой ядерной сделки. Очевидно, что убийство Захеди также не окажет сдерживающего эффекта и лишь подтолкнет руководство Ирана к созданию собственного атомного оружия. Хотя тактически атака на высший командный состав КСИР, безусловно, имеет военное значение.Можно говорить и о политической составляющей рассматриваемых событий. С одной стороны, атака произошла в годовщину провозглашения Ирана исламской республикой (напомним, это случилось 1 апреля 1979 года). Дату можно считать геополитическим разворотом Ирана от США, а совершенный удар — символической местью бывших "союзников", исполненной руками Израиля. С другой, атака произошла в то время, когда в самом Израиле проходят масштабные протесты против действующего премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Можно допустить, что таким образом глава государства хочет поднять свой рейтинг в глаза общества, выступив в качестве "ястреба", но трудно судить, насколько это изменит оценку действующего руководителя людьми, которые уже решились на массовые протесты во время войны.Действуя в русле политики Соединенных Штатов, Израиль (несмотря на тактические успехи) обречен на стратегическое поражение. Учитывая происходящее на наших глазах изменение баланса сил на Ближнем Востоке, стратегически верным решением была бы как раз не конфронтация, а сотрудничество с Ираном. Который, к слову, последовательно разделяет "сионистский режим" и "Государство Израиль" во внешнеполитической риторике, что дает потенциальную возможность для диалога. Тем более что велик исторический опыт мирного взаимодействия двух стран. В итоге Израилю следует пересмотреть всю стратегию выживания и перестать делать ставку на Соединенные Штаты, иначе кратковременная эйфория от тактических успехов приведет его к стратегическому поражению.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

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в мире, иран, израиль, сша, касем сулеймани, оон, f-35, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика