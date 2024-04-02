https://ria.ru/20240402/udar-1937461409.html

ВВС Израиля нанесли ответный удар по Ливану

ВВС Израиля нанесли ответный удар по Ливану - РИА Новости, 02.04.2024

ВВС Израиля нанесли ответный удар по Ливану

Самолет ВВС Израиля нанес удар по Ливану в ответ на обстрел страны, говорится в сообщении Армии обороны. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T23:41

2024-04-02T23:41

2024-04-02T23:41

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Самолет ВВС Израиля нанес удар по Ливану в ответ на обстрел страны, говорится в сообщении Армии обороны. "Некоторое время назад самолет ВВС Израиля нанес удар в районе Вади-Хамуль (в Ливане) по террористической ячейке, которая вела обстрел по району Западной Галилеи", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240326/ritorika-1936027740.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году