https://ria.ru/20240402/udar-1937461409.html
ВВС Израиля нанесли ответный удар по Ливану
ВВС Израиля нанесли ответный удар по Ливану - РИА Новости, 02.04.2024
ВВС Израиля нанесли ответный удар по Ливану
Самолет ВВС Израиля нанес удар по Ливану в ответ на обстрел страны, говорится в сообщении Армии обороны. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T23:41
2024-04-02T23:41
2024-04-02T23:41
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Самолет ВВС Израиля нанес удар по Ливану в ответ на обстрел страны, говорится в сообщении Армии обороны. "Некоторое время назад самолет ВВС Израиля нанес удар в районе Вади-Хамуль (в Ливане) по террористической ячейке, которая вела обстрел по району Западной Галилеи", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240326/ritorika-1936027740.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91d989fa6bb10583168026ef4934c8fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВВС Израиля нанесли ответный удар по Ливану
Самолет ВВС Израиля нанес удар по Ливану в ответ на обстрелы страны