США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли семь членов НКО
Белый дом: США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли члены НКО
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США осуждают удар Израиля по Газе, при котором погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби.
"Мы были возмущены, узнав о вчерашнем ударе ЦАХАЛ, в результате которого погибли несколько гражданских гуманитарных работников "Всемирной центральной кухни", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
Впоследствии у Кирби уточнили, почему США лишь "возмущены", а не осуждают удар.
"Думаю, говоря, что мы возмущены, вы можете справедливо охарактеризовать это как осуждение самого удара", - ответил представитель Белого дома.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.