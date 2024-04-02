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США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли семь членов НКО - РИА Новости, 02.04.2024
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21:34 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/udar-1937449234.html
США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли семь членов НКО
США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли семь членов НКО - РИА Новости, 02.04.2024
США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли семь членов НКО
США осуждают удар Израиля по Газе, при котором погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня", сообщил координатор... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:34
2024-04-02T21:34
в мире
сша
израиль
польша
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США осуждают удар Израиля по Газе, при котором погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби. "Мы были возмущены, узнав о вчерашнем ударе ЦАХАЛ, в результате которого погибли несколько гражданских гуманитарных работников "Всемирной центральной кухни", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. Впоследствии у Кирби уточнили, почему США лишь "возмущены", а не осуждают удар. "Думаю, говоря, что мы возмущены, вы можете справедливо охарактеризовать это как осуждение самого удара", - ответил представитель Белого дома. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.
https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240402/sektor_gaza-1937237367.html
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израиль
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в мире, сша, израиль, польша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Польша, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли семь членов НКО

Белый дом: США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли члены НКО

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США осуждают удар Израиля по Газе, при котором погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби.
"Мы были возмущены, узнав о вчерашнем ударе ЦАХАЛ, в результате которого погибли несколько гражданских гуманитарных работников "Всемирной центральной кухни", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Впоследствии у Кирби уточнили, почему США лишь "возмущены", а не осуждают удар.
"Думаю, говоря, что мы возмущены, вы можете справедливо охарактеризовать это как осуждение самого удара", - ответил представитель Белого дома.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Белый дом обеспокоился гибелью сотрудников НКО в результате обстрела в Газе
Вчера, 06:50
 
В миреСШАИзраильПольшаДжон КирбиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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