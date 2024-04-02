https://ria.ru/20240402/udar-1937449234.html

США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли семь членов НКО

США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли семь членов НКО - РИА Новости, 02.04.2024

США осудили израильский удар по Газе, при котором погибли семь членов НКО

США осуждают удар Израиля по Газе, при котором погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня", сообщил координатор... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:34

2024-04-02T21:34

2024-04-02T21:34

в мире

сша

израиль

польша

джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США осуждают удар Израиля по Газе, при котором погибли семь членов международной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби. "Мы были возмущены, узнав о вчерашнем ударе ЦАХАЛ, в результате которого погибли несколько гражданских гуманитарных работников "Всемирной центральной кухни", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. Впоследствии у Кирби уточнили, почему США лишь "возмущены", а не осуждают удар. "Думаю, говоря, что мы возмущены, вы можете справедливо охарактеризовать это как осуждение самого удара", - ответил представитель Белого дома. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием.

https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240402/sektor_gaza-1937237367.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, польша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году