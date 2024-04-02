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Афганистан осудил удар Израиля на консульство Ирана в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024
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12:15 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/udar-1937308095.html
Афганистан осудил удар Израиля на консульство Ирана в Сирии
Афганистан осудил удар Израиля на консульство Ирана в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024
Афганистан осудил удар Израиля на консульство Ирана в Сирии
Афганистан категорически осуждает ракетный удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхив в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:15
2024-04-02T12:15
в мире
сирия
афганистан
израиль
кахар балхи
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Афганистан категорически осуждает ракетный удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхив в социальной сети Х. &quot;МИД Исламского эмирата Афганистан считает нападение сионистского режима (Израиля - ред.) на консульский отдел посольства Исламской Республики Иран в Дамаске, столице Сирии, вопиющим нарушением дипломатических норм и попыткой спровоцировать нестабильность в регионе и категорически его осуждает&quot;, - написал он на своей странице в социальной сети.Балхи добавил, что Афганистан призывает влиятельные страны помешать "преступлениям" Израиля в секторе Газа и за его пределами. Он подчеркнул, что действия Израиля серьезным образом поставили под вопрос эффективность международного права и институтов. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240401/udar-1937195090.html
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в мире, сирия, афганистан, израиль, кахар балхи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Афганистан, Израиль, Кахар Балхи, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Афганистан осудил удар Израиля на консульство Ирана в Сирии

Афганистан осудил удар Израиля по дипмиссии Ирана в Дамаске

© LOUAI BESHARAМесто ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
© LOUAI BESHARA
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Афганистан категорически осуждает ракетный удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхив в социальной сети Х.
«

"МИД Исламского эмирата Афганистан считает нападение сионистского режима (Израиля - ред.) на консульский отдел посольства Исламской Республики Иран в Дамаске, столице Сирии, вопиющим нарушением дипломатических норм и попыткой спровоцировать нестабильность в регионе и категорически его осуждает", - написал он на своей странице в социальной сети.

Балхи добавил, что Афганистан призывает влиятельные страны помешать "преступлениям" Израиля в секторе Газа и за его пределами. Он подчеркнул, что действия Израиля серьезным образом поставили под вопрос эффективность международного права и институтов.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Пять человек погибли после удара Израиля по консульству Ирана в Сирии
1 апреля, 19:40
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Иран пригрозил Израилю ответом после удара по генконсульству в Дамаске
Вчера, 11:44
 
В миреСирияАфганистанИзраильКахар БалхиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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