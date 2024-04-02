https://ria.ru/20240402/udar-1937308095.html
Афганистан осудил удар Израиля на консульство Ирана в Сирии
Афганистан осудил удар Израиля на консульство Ирана в Сирии - РИА Новости, 02.04.2024
Афганистан осудил удар Израиля на консульство Ирана в Сирии
Афганистан категорически осуждает ракетный удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхив в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:15
2024-04-02T12:15
2024-04-02T12:15
в мире
сирия
афганистан
израиль
кахар балхи
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937302383_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3d9d51924caa5db8b3a24723afd2888e.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Афганистан категорически осуждает ракетный удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхив в социальной сети Х. "МИД Исламского эмирата Афганистан считает нападение сионистского режима (Израиля - ред.) на консульский отдел посольства Исламской Республики Иран в Дамаске, столице Сирии, вопиющим нарушением дипломатических норм и попыткой спровоцировать нестабильность в регионе и категорически его осуждает", - написал он на своей странице в социальной сети.Балхи добавил, что Афганистан призывает влиятельные страны помешать "преступлениям" Израиля в секторе Газа и за его пределами. Он подчеркнул, что действия Израиля серьезным образом поставили под вопрос эффективность международного права и институтов. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240401/udar-1937195090.html
https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html
сирия
афганистан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937302383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18c582f31f1477b363fd47cb04a01b6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, афганистан, израиль, кахар балхи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Афганистан, Израиль, Кахар Балхи, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Афганистан осудил удар Израиля на консульство Ирана в Сирии
Афганистан осудил удар Израиля по дипмиссии Ирана в Дамаске
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Афганистан категорически осуждает ракетный удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхив в социальной сети
Х.
«
"МИД Исламского эмирата Афганистан считает нападение сионистского режима (Израиля - ред.) на консульский отдел посольства Исламской Республики Иран в Дамаске, столице Сирии, вопиющим нарушением дипломатических норм и попыткой спровоцировать нестабильность в регионе и категорически его осуждает", - написал он на своей странице в социальной сети.
Балхи добавил, что Афганистан призывает влиятельные страны помешать "преступлениям" Израиля в секторе Газа и за его пределами. Он подчеркнул, что действия Израиля серьезным образом поставили под вопрос эффективность международного права и институтов.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".