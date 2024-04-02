https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

Посольство России объяснило, чем грозит удар Израиля по дипмиссии ИРИ в САР

Посольство России объяснило, чем грозит удар Израиля по дипмиссии ИРИ в САР - РИА Новости, 02.04.2024

Посольство России объяснило, чем грозит удар Израиля по дипмиссии ИРИ в САР

Удар израильской авиации по дипмиссии Ирана в столице Сирии не только нарушает основы международного права, но и может спровоцировать дальнейшую эскалацию на... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:37

2024-04-02T11:37

2024-04-02T11:37

в мире

израиль

дамаск (город)

иран

хосейн амир абдоллахиан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 2 апр – РИА Новости. Удар израильской авиации по дипмиссии Ирана в столице Сирии не только нарушает основы международного права, но и может спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, последствия которой непредсказуемы, заявило посольство России в Иране в Telegram-канале. Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, также в ходе атаки погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса. "Этот шаг является не только грубейшим нарушением всех основ международного права, в том числе Венских конвенций, гарантирующих неприкосновенность дипломатических и консульских объектов, но и способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, чреватую непредсказуемыми последствиями", - говорится в тексте сообщения, размещенного на официальном Telegram-канале посольства. Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан написал на своей странице в соцсети Х, что сотрудник посольства Швейцарии, представляющей интересы Вашингтона в Иране, был вызван в иранский МИД после атаки израильских ВВС на консульство Ирана в сирийской столице. Через него, по данным министра, правительству США "как стороннику израильского режима" было направлено "важное сообщение". Глава МИД Ирана также добавил, что "США должны быть привлечены к ответственности". За день до этого сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек. Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html

https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html

израиль

дамаск (город)

иран

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в мире, израиль, дамаск (город), иран, хосейн амир абдоллахиан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году