https://ria.ru/20240402/ubiystvo-1937372150.html
Троим волгоградцам дали сроки за убийство из-за 2000 рублей и планшета
Троим волгоградцам дали сроки за убийство из-за 2000 рублей и планшета - РИА Новости, 02.04.2024
Троим волгоградцам дали сроки за убийство из-за 2000 рублей и планшета
Суд приговорил троих жителей Волгоградской области к 16, 17 и 18 годам колонии строгого режима за убийство 81-летней женщины из-за двух тысяч рублей и планшета, РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:58
2024-04-02T15:58
2024-04-02T15:58
происшествия
волгоградская область
волгоградский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Суд приговорил троих жителей Волгоградской области к 16, 17 и 18 годам колонии строгого режима за убийство 81-летней женщины из-за двух тысяч рублей и планшета, ее дом преступники сожгли, чтобы замести следы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Суд приговорил 26-летнего фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 18 лет лишения свободы... 27-летнего - к 16 годам лишения свободы... 24-летнего – к 17 годам лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры. Во вторник Волгоградский областной суд признал всех троих виновными в убийстве, разбое и поджоге. Отмечается, что отбывать наказания они будут в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.По данным ведомства, поздно вечером 22 сентября 2022 года 26-летний житель хутора Новомаксимовский предложил двум собутыльникам обокрасть 81-летнюю пенсионерку, которой он помогал по хозяйству. Под утро трое приятелей проникли в дом к пожилой женщине и начали искать ценные вещи, но разбудили хозяйку. Грабители начали душить пенсионерку подушкой, а потом несколько раз ударили ее ножом, женщина скончалась. По информации прокуратуры, преступники забрали планшет и две тысячи рублей, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы.
https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html
https://ria.ru/20240321/ubiystvo-1934775471.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, волгоградский областной суд
Происшествия, Волгоградская область, Волгоградский областной суд
Троим волгоградцам дали сроки за убийство из-за 2000 рублей и планшета
Троим волгоградцам дали сроки за убийство пенсионерки из-за 2 тыс руб и планшета
ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Суд приговорил троих жителей Волгоградской области к 16, 17 и 18 годам колонии строгого режима за убийство 81-летней женщины из-за двух тысяч рублей и планшета, ее дом преступники сожгли, чтобы замести следы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«
"Суд приговорил 26-летнего фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 18 лет лишения свободы... 27-летнего - к 16 годам лишения свободы... 24-летнего – к 17 годам лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры.
Во вторник Волгоградский областной суд
признал всех троих виновными в убийстве, разбое и поджоге.
Отмечается, что отбывать наказания они будут в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.
По данным ведомства, поздно вечером 22 сентября 2022 года 26-летний житель хутора Новомаксимовский предложил двум собутыльникам обокрасть 81-летнюю пенсионерку, которой он помогал по хозяйству. Под утро трое приятелей проникли в дом к пожилой женщине и начали искать ценные вещи, но разбудили хозяйку. Грабители начали душить пенсионерку подушкой, а потом несколько раз ударили ее ножом, женщина скончалась. По информации прокуратуры, преступники забрали планшет и две тысячи рублей, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы.