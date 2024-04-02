https://ria.ru/20240402/ubiystvo-1937372150.html

Троим волгоградцам дали сроки за убийство из-за 2000 рублей и планшета

Троим волгоградцам дали сроки за убийство из-за 2000 рублей и планшета - РИА Новости, 02.04.2024

Троим волгоградцам дали сроки за убийство из-за 2000 рублей и планшета

Суд приговорил троих жителей Волгоградской области к 16, 17 и 18 годам колонии строгого режима за убийство 81-летней женщины из-за двух тысяч рублей и планшета, РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:58

2024-04-02T15:58

2024-04-02T15:58

происшествия

волгоградская область

волгоградский областной суд

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ВОЛГОГРАД, 2 апр – РИА Новости. Суд приговорил троих жителей Волгоградской области к 16, 17 и 18 годам колонии строгого режима за убийство 81-летней женщины из-за двух тысяч рублей и планшета, ее дом преступники сожгли, чтобы замести следы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Суд приговорил 26-летнего фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 18 лет лишения свободы... 27-летнего - к 16 годам лишения свободы... 24-летнего – к 17 годам лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры. Во вторник Волгоградский областной суд признал всех троих виновными в убийстве, разбое и поджоге. Отмечается, что отбывать наказания они будут в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.По данным ведомства, поздно вечером 22 сентября 2022 года 26-летний житель хутора Новомаксимовский предложил двум собутыльникам обокрасть 81-летнюю пенсионерку, которой он помогал по хозяйству. Под утро трое приятелей проникли в дом к пожилой женщине и начали искать ценные вещи, но разбудили хозяйку. Грабители начали душить пенсионерку подушкой, а потом несколько раз ударили ее ножом, женщина скончалась. По информации прокуратуры, преступники забрали планшет и две тысячи рублей, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы.

https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html

https://ria.ru/20240321/ubiystvo-1934775471.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, волгоградский областной суд