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Для продления ВНЖ в Турции будут требовать дополнительный документ - РИА Новости, 02.04.2024
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Туризм
 
10:55 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937283753.html
Для продления ВНЖ в Турции будут требовать дополнительный документ
Для продления ВНЖ в Турции будут требовать дополнительный документ - РИА Новости, 02.04.2024
Для продления ВНЖ в Турции будут требовать дополнительный документ
Дополнительный документ понадобится с 15 апреля желающим продлить вид на проживание в Турции, сообщило управление по делам миграции. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:55
2024-04-02T10:55
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СТАМБУЛ, 2 апр - РИА Новости. Дополнительный документ понадобится с 15 апреля желающим продлить вид на проживание в Турции, сообщило управление по делам миграции. Согласно извещению ведомства, с 15 апреля иностранцам при подаче пакета документов на продление ВНЖ необходимо предоставить также адрес UETS (национальной системы электронного оповещения). Иностранцы могут получить данный документ в почтовых отделениях, обратившись туда с паспортом и действующим ВНЖ, заполнив заявление и предоставив данные об электронной почте и номере телефона. По официальным данным турецких властей, к началу 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34%, до менее чем 100 тысяч. Россиянам стоит учитывать меры турецких властей по упорядочению миграции иностранных граждан, говорил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Турецкие власти в январе 2023 года ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.
https://ria.ru/20231212/turtsiya-1915213073.html
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новости - туризм, турция, туркмения, россия
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Туркмения, Россия
Для продления ВНЖ в Турции будут требовать дополнительный документ

Для продления ВНЖ в Турции с 15 апреля будут требовать дополнительный документ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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СТАМБУЛ, 2 апр - РИА Новости. Дополнительный документ понадобится с 15 апреля желающим продлить вид на проживание в Турции, сообщило управление по делам миграции.
Согласно извещению ведомства, с 15 апреля иностранцам при подаче пакета документов на продление ВНЖ необходимо предоставить также адрес UETS (национальной системы электронного оповещения).
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Число россиян с ВНЖ в Турции уменьшилось на 34 процента
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Иностранцы могут получить данный документ в почтовых отделениях, обратившись туда с паспортом и действующим ВНЖ, заполнив заявление и предоставив данные об электронной почте и номере телефона.
По официальным данным турецких властей, к началу 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34%, до менее чем 100 тысяч.
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Россиянам стоит учитывать меры турецких властей по упорядочению миграции иностранных граждан, говорил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Турецкие власти в январе 2023 года ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.
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