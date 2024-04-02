https://ria.ru/20240402/turizm-1937290592.html

Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона

Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона - РИА Новости, 02.04.2024

Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона

Астраханская область, которая является традиционно популярным местом для рыбаков, готова к началу весеннего туристического сезона, сообщает администрация... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:19

2024-04-02T11:19

2024-04-02T11:19

астраханская область

астраханская область

россия

игорь бабушкин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Астраханская область, которая является традиционно популярным местом для рыбаков, готова к началу весеннего туристического сезона, сообщает администрация губернатора области по итогам совещания на данную тему. Участники заседания, которое провёл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, обсудили комплекс мер, регламентирующих действия рыбаков-любителей, в том числе в связи с вышедшим приказом Минсельхоза России о запрете вылова воблы с 6 апреля по 31 декабря 2024 года. Как отметил губернатор, важно соблюсти баланс между туристической привлекательностью региона и сохранением водных биоресурсов. "Приказ Минсельхоза установил срок промышленного и любительского вылова воблы в Астраханской области на 2024 год – с 20 по 30 апреля. Поэтому, считает глава региона, необходимо провести широкую информационную работу и, таким образом, подготовить рыбаков к новым правилам лова", - говорится в сообщении. Зампредседателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков сообщил, что взаимодействие между исполнительной властью, федеральными ведомствами и контрольно-надзорными органами налажено. Вместе с тем, он отметил, что остаётся острой проблема браконьерского лова рыбы в период полного запрета на рыбалку с 16 мая по 20 июня. В это время рыба нерестится в полоях. Он предложил Росрыболовству рассмотреть возможность разработать план действий контрольных органов именно на этот период. Замруководителя Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Павел Головкин сообщил, что в туристическом сезоне 2024 года будут задействованы 45 инспекторов отдела госконтроля надзора и охраны водных биоресурсов. Сотрудники управления будут передвигаться на 42 плавсредствах и 38 автомобилях. Также в период майских праздников на помощь коллегам придут 17 инспекторов теруправления из Волгоградской области и Калмыкии. Всего в весенний сезон в контрольно-надзорных мероприятиях примут участие 469 сотрудников различных ведомств. По данным минтранса региона, во время массового прибытия туристов-рыбаков паромы будут работать в штатном режиме. На дорогах общего пользования регионального значения расположены 17 паромных переправ, которые обеспечивают связь с более чем 40 труднодоступными населенными пунктами. Еще 26 паромно-понтонных переправ действуют на территориях муниципальных образований. В ряде муниципалитетов уже отпечатаны листовки с правилами рыболовства и информацией по запрету на вылов ряда видов рыб. Их будут раздавать рыбакам во время проверочных рейдов, на паромных переправах, на автозаправках. Организованы дополнительные площадки с контейнерами для сбора мусора.

https://ria.ru/20240320/biznesmeny-1934521651.html

https://ria.ru/20240209/gospodderzhka-1926429022.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астраханская область, россия, игорь бабушкин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)