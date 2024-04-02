https://ria.ru/20240402/turizm-1937290592.html
Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона
Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона - РИА Новости, 02.04.2024
Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона
Астраханская область, которая является традиционно популярным местом для рыбаков, готова к началу весеннего туристического сезона, сообщает администрация... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:19
2024-04-02T11:19
2024-04-02T11:19
астраханская область
астраханская область
россия
игорь бабушкин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808416626_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_5ab887bb0dd5b6fecc2fa1dd0d96fafb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Астраханская область, которая является традиционно популярным местом для рыбаков, готова к началу весеннего туристического сезона, сообщает администрация губернатора области по итогам совещания на данную тему. Участники заседания, которое провёл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, обсудили комплекс мер, регламентирующих действия рыбаков-любителей, в том числе в связи с вышедшим приказом Минсельхоза России о запрете вылова воблы с 6 апреля по 31 декабря 2024 года. Как отметил губернатор, важно соблюсти баланс между туристической привлекательностью региона и сохранением водных биоресурсов. "Приказ Минсельхоза установил срок промышленного и любительского вылова воблы в Астраханской области на 2024 год – с 20 по 30 апреля. Поэтому, считает глава региона, необходимо провести широкую информационную работу и, таким образом, подготовить рыбаков к новым правилам лова", - говорится в сообщении. Зампредседателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков сообщил, что взаимодействие между исполнительной властью, федеральными ведомствами и контрольно-надзорными органами налажено. Вместе с тем, он отметил, что остаётся острой проблема браконьерского лова рыбы в период полного запрета на рыбалку с 16 мая по 20 июня. В это время рыба нерестится в полоях. Он предложил Росрыболовству рассмотреть возможность разработать план действий контрольных органов именно на этот период. Замруководителя Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Павел Головкин сообщил, что в туристическом сезоне 2024 года будут задействованы 45 инспекторов отдела госконтроля надзора и охраны водных биоресурсов. Сотрудники управления будут передвигаться на 42 плавсредствах и 38 автомобилях. Также в период майских праздников на помощь коллегам придут 17 инспекторов теруправления из Волгоградской области и Калмыкии. Всего в весенний сезон в контрольно-надзорных мероприятиях примут участие 469 сотрудников различных ведомств. По данным минтранса региона, во время массового прибытия туристов-рыбаков паромы будут работать в штатном режиме. На дорогах общего пользования регионального значения расположены 17 паромных переправ, которые обеспечивают связь с более чем 40 труднодоступными населенными пунктами. Еще 26 паромно-понтонных переправ действуют на территориях муниципальных образований. В ряде муниципалитетов уже отпечатаны листовки с правилами рыболовства и информацией по запрету на вылов ряда видов рыб. Их будут раздавать рыбакам во время проверочных рейдов, на паромных переправах, на автозаправках. Организованы дополнительные площадки с контейнерами для сбора мусора.
https://ria.ru/20240320/biznesmeny-1934521651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, россия, игорь бабушкин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Астраханская область, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона
Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Астраханская область, которая является традиционно популярным местом для рыбаков, готова к началу весеннего туристического сезона, сообщает администрация губернатора области по итогам совещания на данную тему.
Участники заседания, которое провёл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
, обсудили комплекс мер, регламентирующих действия рыбаков-любителей, в том числе в связи с вышедшим приказом Минсельхоза России
о запрете вылова воблы с 6 апреля по 31 декабря 2024 года.
Как отметил губернатор, важно соблюсти баланс между туристической привлекательностью региона и сохранением водных биоресурсов. "Приказ Минсельхоза установил срок промышленного и любительского вылова воблы в Астраханской области на 2024 год – с 20 по 30 апреля. Поэтому, считает глава региона, необходимо провести широкую информационную работу и, таким образом, подготовить рыбаков к новым правилам лова", - говорится в сообщении.
Зампредседателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков сообщил, что взаимодействие между исполнительной властью, федеральными ведомствами и контрольно-надзорными органами налажено. Вместе с тем, он отметил, что остаётся острой проблема браконьерского лова рыбы в период полного запрета на рыбалку с 16 мая по 20 июня. В это время рыба нерестится в полоях. Он предложил Росрыболовству
рассмотреть возможность разработать план действий контрольных органов именно на этот период.
Замруководителя Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Павел Головкин сообщил, что в туристическом сезоне 2024 года будут задействованы 45 инспекторов отдела госконтроля надзора и охраны водных биоресурсов. Сотрудники управления будут передвигаться на 42 плавсредствах и 38 автомобилях. Также в период майских праздников на помощь коллегам придут 17 инспекторов теруправления из Волгоградской области
и Калмыкии. Всего в весенний сезон в контрольно-надзорных мероприятиях примут участие 469 сотрудников различных ведомств.
По данным минтранса региона, во время массового прибытия туристов-рыбаков паромы будут работать в штатном режиме. На дорогах общего пользования регионального значения расположены 17 паромных переправ, которые обеспечивают связь с более чем 40 труднодоступными населенными пунктами. Еще 26 паромно-понтонных переправ действуют на территориях муниципальных образований.
В ряде муниципалитетов уже отпечатаны листовки с правилами рыболовства и информацией по запрету на вылов ряда видов рыб. Их будут раздавать рыбакам во время проверочных рейдов, на паромных переправах, на автозаправках. Организованы дополнительные площадки с контейнерами для сбора мусора.