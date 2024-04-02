https://ria.ru/20240402/tu-95ms-1937332681.html

Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Японским морем

Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Японским морем - РИА Новости, 02.04.2024

Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили 10-часовой полет над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:41

2024-04-02T13:41

2024-04-02T15:43

безопасность

японское море

арктика

россия

сергей кобылаш

ту-95

су-30см

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили 10-часовой полет над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщили в Минобороны России. "Два стратегических ракетоносца Ту-95мс Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов", - говорится в сообщении. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30см. "Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - приводятся слова командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

https://ria.ru/20240314/tu-95-1933048192.html

японское море

арктика

россия

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Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов. 2024-04-02T13:41 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, японское море, арктика, россия, сергей кобылаш, ту-95, су-30см