https://ria.ru/20240402/tu-95ms-1937332681.html
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Японским морем
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Японским морем - РИА Новости, 02.04.2024
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Японским морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили 10-часовой полет над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:41
2024-04-02T13:41
2024-04-02T15:43
безопасность
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили 10-часовой полет над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщили в Минобороны России. "Два стратегических ракетоносца Ту-95мс Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов", - говорится в сообщении. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30см. "Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - приводятся слова командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
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Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов.
2024-04-02T13:41
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безопасность, японское море, арктика, россия, сергей кобылаш, ту-95, су-30см
Безопасность, Японское море, Арктика, Россия, Сергей Кобылаш, Ту-95, Су-30СМ
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Японским морем
Минобороны: два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Японским морем