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В США ожидают рекордное за 221 год нашествие цикад - РИА Новости, 02.04.2024
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16:53 02.04.2024 (обновлено: 16:57 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/tsikady-1937386884.html
В США ожидают рекордное за 221 год нашествие цикад
В США ожидают рекордное за 221 год нашествие цикад - РИА Новости, 02.04.2024
В США ожидают рекордное за 221 год нашествие цикад
Нашествие миллиардов или даже триллионов цикад ожидается в США в апреле впервые за 221 год - с начала XIX века, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:53
2024-04-02T16:57
сша
томас джефферсон
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нашествие миллиардов или даже триллионов цикад ожидается в США в апреле впервые за 221 год - с начала XIX века, сообщает телеканал Fox News. "Миллиарды, если не триллионы, двух групп шумных летающих насекомых, как ожидается, появятся из-под земли в 17 штатах США в апреле. Это редкое природное явление, не наблюдавшееся с 1803 года", - говорится в сообщении. Как сообщается, большинство видов цикад выходят на поверхность каждый год, но в США есть два периодических выводка цикад, которые остаются под землей либо 13, либо 17 лет, и их совместное появление происходит редко. В 2024 году в США ожидается пришествие цикад "Поколения XIX" и "Поколения XIII". По традиции, заложенной еще в 19 веке, нумерация дается им римскими цифрами. Следующий подобный феномен может произойти уже в 2244 году. Предыдущее же нашествие наблюдалось еще во времена правления 3-го американского президента Томаса Джефферсона, добавляет телеканал. Fox News отмечает, что цикады не вредны для людей, домашних животных и сельскохозяйственных культур, но являются ценным источником пищи для птиц и млекопитающих. Они также могут улучшать фильтрацию воды в почву, добавляя туда питательные вещества. Однако, как сообщает агентство по охране окружающей среды США, цикады могут быть опасны для молодых деревьев, поскольку они откладывают яйца в маленькие ветки.
https://ria.ru/20240402/kleschi-1937236381.html
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сша, томас джефферсон
США, Томас Джефферсон
В США ожидают рекордное за 221 год нашествие цикад

Fox News: нашествие триллионов цикад ожидается в США в апреле впервые за 221 год

© AP Photo / Carolyn KasterЦикада сбрасывает панцирь, штат Мэриленд, США
Цикада сбрасывает панцирь, штат Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Цикада сбрасывает панцирь, штат Мэриленд, США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нашествие миллиардов или даже триллионов цикад ожидается в США в апреле впервые за 221 год - с начала XIX века, сообщает телеканал Fox News.
«
"Миллиарды, если не триллионы, двух групп шумных летающих насекомых, как ожидается, появятся из-под земли в 17 штатах США в апреле. Это редкое природное явление, не наблюдавшееся с 1803 года", - говорится в сообщении.
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Как сообщается, большинство видов цикад выходят на поверхность каждый год, но в США есть два периодических выводка цикад, которые остаются под землей либо 13, либо 17 лет, и их совместное появление происходит редко. В 2024 году в США ожидается пришествие цикад "Поколения XIX" и "Поколения XIII". По традиции, заложенной еще в 19 веке, нумерация дается им римскими цифрами.
Следующий подобный феномен может произойти уже в 2244 году. Предыдущее же нашествие наблюдалось еще во времена правления 3-го американского президента Томаса Джефферсона, добавляет телеканал.
Fox News отмечает, что цикады не вредны для людей, домашних животных и сельскохозяйственных культур, но являются ценным источником пищи для птиц и млекопитающих. Они также могут улучшать фильтрацию воды в почву, добавляя туда питательные вещества. Однако, как сообщает агентство по охране окружающей среды США, цикады могут быть опасны для молодых деревьев, поскольку они откладывают яйца в маленькие ветки.
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