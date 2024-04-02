https://ria.ru/20240402/tsikady-1937386884.html
В США ожидают рекордное за 221 год нашествие цикад
В США ожидают рекордное за 221 год нашествие цикад - РИА Новости, 02.04.2024
В США ожидают рекордное за 221 год нашествие цикад
Нашествие миллиардов или даже триллионов цикад ожидается в США в апреле впервые за 221 год - с начала XIX века, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:53
2024-04-02T16:53
2024-04-02T16:57
сша
томас джефферсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733534953_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_1ae45a0282f63f967ec69d2cc6366e85.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Нашествие миллиардов или даже триллионов цикад ожидается в США в апреле впервые за 221 год - с начала XIX века, сообщает телеканал Fox News. "Миллиарды, если не триллионы, двух групп шумных летающих насекомых, как ожидается, появятся из-под земли в 17 штатах США в апреле. Это редкое природное явление, не наблюдавшееся с 1803 года", - говорится в сообщении. Как сообщается, большинство видов цикад выходят на поверхность каждый год, но в США есть два периодических выводка цикад, которые остаются под землей либо 13, либо 17 лет, и их совместное появление происходит редко. В 2024 году в США ожидается пришествие цикад "Поколения XIX" и "Поколения XIII". По традиции, заложенной еще в 19 веке, нумерация дается им римскими цифрами. Следующий подобный феномен может произойти уже в 2244 году. Предыдущее же нашествие наблюдалось еще во времена правления 3-го американского президента Томаса Джефферсона, добавляет телеканал. Fox News отмечает, что цикады не вредны для людей, домашних животных и сельскохозяйственных культур, но являются ценным источником пищи для птиц и млекопитающих. Они также могут улучшать фильтрацию воды в почву, добавляя туда питательные вещества. Однако, как сообщает агентство по охране окружающей среды США, цикады могут быть опасны для молодых деревьев, поскольку они откладывают яйца в маленькие ветки.
https://ria.ru/20240402/kleschi-1937236381.html
https://ria.ru/20240218/sarancha-1928025019.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733534953_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_388a55bb1cdbcce589278919a7628bc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, томас джефферсон
В США ожидают рекордное за 221 год нашествие цикад
Fox News: нашествие триллионов цикад ожидается в США в апреле впервые за 221 год
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Нашествие миллиардов или даже триллионов цикад ожидается в США в апреле впервые за 221 год - с начала XIX века, сообщает
телеканал Fox News.
«
"Миллиарды, если не триллионы, двух групп шумных летающих насекомых, как ожидается, появятся из-под земли в 17 штатах США в апреле. Это редкое природное явление, не наблюдавшееся с 1803 года", - говорится в сообщении.
Как сообщается, большинство видов цикад выходят на поверхность каждый год, но в США есть два периодических выводка цикад, которые остаются под землей либо 13, либо 17 лет, и их совместное появление происходит редко. В 2024 году в США ожидается пришествие цикад "Поколения XIX" и "Поколения XIII". По традиции, заложенной еще в 19 веке, нумерация дается им римскими цифрами.
Следующий подобный феномен может произойти уже в 2244 году. Предыдущее же нашествие наблюдалось еще во времена правления 3-го американского президента Томаса Джефферсона
, добавляет телеканал.
Fox News отмечает, что цикады не вредны для людей, домашних животных и сельскохозяйственных культур, но являются ценным источником пищи для птиц и млекопитающих. Они также могут улучшать фильтрацию воды в почву, добавляя туда питательные вещества. Однако, как сообщает агентство по охране окружающей среды США, цикады могут быть опасны для молодых деревьев, поскольку они откладывают яйца в маленькие ветки.