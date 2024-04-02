https://ria.ru/20240402/tramp-1937460073.html
Трамп заявил, что ситуация с нелегалами из-за Байдена стала кровавой баней
Трамп заявил, что ситуация с нелегалами из-за Байдена стала кровавой баней - РИА Новости, 02.04.2024
Трамп заявил, что ситуация с нелегалами из-за Байдена стала кровавой баней
Ситуация с нелегалами в США становится кровавой баней, ответственность за которую несет президент Джо Байден, заявил его предшественник Дональд Трамп. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T23:13
2024-04-02T23:13
2024-04-02T23:13
в мире
сша
мичиган
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Ситуация с нелегалами в США становится кровавой баней, ответственность за которую несет президент Джо Байден, заявил его предшественник Дональд Трамп. "Я объявляю о кровавой бане на границе. Вот, что происходит - кровавая баня… Она разрушает нашу страну", - сказал Трамп на митинге в штате Мичиган. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети. По словам Трампа, из-за попустительства Байдена каждый штат и город в США стали приграничными, поскольку ситуация с нелегалами затронула всю страну. "Байден принес резню, убийства и хаос со всего мира и сбросил это прямо на наш задний двор", - заявил Трамп. Как заявил Трамп, в США проникают преступники со всего мира и лица, содержавшиеся в психиатрических лечебницах. США в последние месяцы отмечают высокий уровень нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордным числом за один месяц. Кроме того, значительно возросший поток нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
https://ria.ru/20240310/bayden-1932088928.html
https://ria.ru/20240111/tramp-1920647340.html
сша
мичиган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f49f754786ab79064840ba561fd9322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мичиган, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Мичиган, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что ситуация с нелегалами из-за Байдена стала кровавой баней
Трамп: Байден принес резню, убийства и хаос со всего мира на задний двор США
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Ситуация с нелегалами в США становится кровавой баней, ответственность за которую несет президент Джо Байден, заявил его предшественник Дональд Трамп.
"Я объявляю о кровавой бане на границе. Вот, что происходит - кровавая баня… Она разрушает нашу страну", - сказал Трамп на митинге в штате Мичиган
. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
По словам Трампа, из-за попустительства Байдена каждый штат и город в США стали приграничными, поскольку ситуация с нелегалами затронула всю страну. "Байден принес резню, убийства и хаос со всего мира и сбросил это прямо на наш задний двор", - заявил Трамп.
Как заявил Трамп, в США проникают преступники со всего мира и лица, содержавшиеся в психиатрических лечебницах.
США в последние месяцы отмечают высокий уровень нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордным числом за один месяц. Кроме того, значительно возросший поток нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.