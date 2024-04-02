https://ria.ru/20240402/tramp-1937460073.html

Трамп заявил, что ситуация с нелегалами из-за Байдена стала кровавой баней

Трамп заявил, что ситуация с нелегалами из-за Байдена стала кровавой баней - РИА Новости, 02.04.2024

Трамп заявил, что ситуация с нелегалами из-за Байдена стала кровавой баней

Ситуация с нелегалами в США становится кровавой баней, ответственность за которую несет президент Джо Байден, заявил его предшественник Дональд Трамп. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T23:13

2024-04-02T23:13

2024-04-02T23:13

в мире

сша

мичиган

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Ситуация с нелегалами в США становится кровавой баней, ответственность за которую несет президент Джо Байден, заявил его предшественник Дональд Трамп. "Я объявляю о кровавой бане на границе. Вот, что происходит - кровавая баня… Она разрушает нашу страну", - сказал Трамп на митинге в штате Мичиган. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети. По словам Трампа, из-за попустительства Байдена каждый штат и город в США стали приграничными, поскольку ситуация с нелегалами затронула всю страну. "Байден принес резню, убийства и хаос со всего мира и сбросил это прямо на наш задний двор", - заявил Трамп. Как заявил Трамп, в США проникают преступники со всего мира и лица, содержавшиеся в психиатрических лечебницах. США в последние месяцы отмечают высокий уровень нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордным числом за один месяц. Кроме того, значительно возросший поток нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.

https://ria.ru/20240310/bayden-1932088928.html

https://ria.ru/20240111/tramp-1920647340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, мичиган, дональд трамп, джо байден