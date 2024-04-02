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СМИ: Трамп внес залог в 175 миллионов долларов для обжалования решения суда - РИА Новости, 02.04.2024
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05:48 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/tramp-1937235342.html
СМИ: Трамп внес залог в 175 миллионов долларов для обжалования решения суда
СМИ: Трамп внес залог в 175 миллионов долларов для обжалования решения суда - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ: Трамп внес залог в 175 миллионов долларов для обжалования решения суда
Экс-президент США Дональд Трамп внес залог в 175 миллионов долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов, сообщают... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:48
2024-04-02T05:48
нью-йорк (город)
сша
майами
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп внес залог в 175 миллионов долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов, сообщают американские СМИ со ссылкой на судебные документы. Ранее верховный суд штата частично удовлетворил апелляцию Трампа и согласился снизить сумму залога для обжалования решения нижестоящей инстанции в несколько раз - с 464 миллионов долларов до 175 миллионов. "Трамп... внес залог в размере 175 миллионов долларов", - пишет Washington Post. ABC News также подтверждает эту информацию. Залог Трампу нужен был для обжалования решения суда в Нью-Йорке, который признал экс-президента, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
https://ria.ru/20240331/ssha-1936893075.html
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нью-йорк (город), сша, майами, дональд трамп, в мире
Нью-Йорк (город), США, Майами, Дональд Трамп, В мире
СМИ: Трамп внес залог в 175 миллионов долларов для обжалования решения суда

WP: Трамп внес залог в $175 миллионов для обжалования приговора суда в Нью-Йорке

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп внес залог в 175 миллионов долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов, сообщают американские СМИ со ссылкой на судебные документы.
Ранее верховный суд штата частично удовлетворил апелляцию Трампа и согласился снизить сумму залога для обжалования решения нижестоящей инстанции в несколько раз - с 464 миллионов долларов до 175 миллионов.
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"Трамп... внес залог в размере 175 миллионов долларов", - пишет Washington Post.
ABC News также подтверждает эту информацию.
Залог Трампу нужен был для обжалования решения суда в Нью-Йорке, который признал экс-президента, его сыновей и деловых партнеров виновными в том, что они десять лет завышали стоимость активов на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
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