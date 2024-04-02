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В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 02.04.2024
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16:19 02.04.2024 (обновлено: 17:55 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/toponimy-1937377068.html
В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией
В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 02.04.2024
В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией
Власти Харькова переименовали 18 улиц, переулков и других объектов, названия которых были связаны с Россией и Советским Союзом, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:19
2024-04-02T17:55
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти Харькова переименовали 18 улиц, переулков и других объектов, названия которых были связаны с Россией и Советским Союзом, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.&quot;Соответствующее распоряжение (о переименовании. — Прим. ред.) подписал глава города Харькова Игорь Терехов&quot;, — говорится в посте.По данным издания, улицу имени Героя Советского Союза Ивана Бакулина переименовали в честь погибшего в прошлом году в авиакатастрофе в Броварах бывшего замминистра МВД Украины Евгения Енина. Въезд Тринклера, названный в честь русского ученого и изобретателя Густава Тринклера, стал въездом Джуса — такой позывной был у украинского пилота, который погиб при столкновении учебных самолетов в Житомирской области летом 2023 года. Переулок, названный в честь Алтайского края, переименовали в Ветреный, Беломорскую улицу — в Финскую, Владивостокскую — в Шведскую. Офис Владимира Зеленского 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах.Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240320/selo-1934554893.html
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в мире, украина, харьков, россия, евгений енин, сергей лавров
В мире, Украина, Харьков, Россия, Евгений Енин, Сергей Лавров
В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией

"Общественное": в Харькове переименовали 18 топонимов, которые связаны с Россией

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти Харькова переименовали 18 улиц, переулков и других объектов, названия которых были связаны с Россией и Советским Союзом, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
«

"Соответствующее распоряжение (о переименовании. — Прим. ред.) подписал глава города Харькова Игорь Терехов", — говорится в посте.

Одесса - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Рада поддержала идею переименовать село Надеждовка в Одесской области
20 марта, 19:26
По данным издания, улицу имени Героя Советского Союза Ивана Бакулина переименовали в честь погибшего в прошлом году в авиакатастрофе в Броварах бывшего замминистра МВД Украины Евгения Енина.
Въезд Тринклера, названный в честь русского ученого и изобретателя Густава Тринклера, стал въездом Джуса — такой позывной был у украинского пилота, который погиб при столкновении учебных самолетов в Житомирской области летом 2023 года.
Переулок, названный в честь Алтайского края, переименовали в Ветреный, Беломорскую улицу — в Финскую, Владивостокскую — в Шведскую.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.

Офис Владимира Зеленского 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах.
Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы
31 января, 19:58
 
В миреУкраинаХарьковРоссияЕвгений ЕнинСергей Лавров
 
 
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