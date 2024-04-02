https://ria.ru/20240402/toponimy-1937377068.html

В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией

В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 02.04.2024

В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией

Власти Харькова переименовали 18 улиц, переулков и других объектов, названия которых были связаны с Россией и Советским Союзом, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:19

2024-04-02T16:19

2024-04-02T17:55

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти Харькова переименовали 18 улиц, переулков и других объектов, названия которых были связаны с Россией и Советским Союзом, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."Соответствующее распоряжение (о переименовании. — Прим. ред.) подписал глава города Харькова Игорь Терехов", — говорится в посте.По данным издания, улицу имени Героя Советского Союза Ивана Бакулина переименовали в честь погибшего в прошлом году в авиакатастрофе в Броварах бывшего замминистра МВД Украины Евгения Енина. Въезд Тринклера, названный в честь русского ученого и изобретателя Густава Тринклера, стал въездом Джуса — такой позывной был у украинского пилота, который погиб при столкновении учебных самолетов в Житомирской области летом 2023 года. Переулок, названный в честь Алтайского края, переименовали в Ветреный, Беломорскую улицу — в Финскую, Владивостокскую — в Шведскую. Офис Владимира Зеленского 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах.Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240320/selo-1934554893.html

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в мире, украина, харьков, россия, евгений енин, сергей лавров