В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией
"Общественное": в Харькове переименовали 18 топонимов, которые связаны с Россией
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти Харькова переименовали 18 улиц, переулков и других объектов, названия которых были связаны с Россией и Советским Союзом, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
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"Соответствующее распоряжение (о переименовании. — Прим. ред.) подписал глава города Харькова Игорь Терехов", — говорится в посте.
По данным издания, улицу имени Героя Советского Союза Ивана Бакулина переименовали в честь погибшего в прошлом году в авиакатастрофе в Броварах бывшего замминистра МВД Украины Евгения Енина.
Въезд Тринклера, названный в честь русского ученого и изобретателя Густава Тринклера, стал въездом Джуса — такой позывной был у украинского пилота, который погиб при столкновении учебных самолетов в Житомирской области летом 2023 года.
Переулок, названный в честь Алтайского края, переименовали в Ветреный, Беломорскую улицу — в Финскую, Владивостокскую — в Шведскую.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.
Офис Владимира Зеленского 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям в Киеве, Одессе и других городах.
Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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31 января, 19:58