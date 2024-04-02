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Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России

Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России - РИА Новости, 02.04.2024

Не остаться в пролете: Запад испугался за свои самолеты из-за России

Крупнейшие западные компании громко отказались от российского титана, но по-тихому закупили его на сотни миллионов долларов. Импортеры утверждали, что их... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:00

2024-04-02T08:00

2024-04-02T14:19

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китай

всмпо-ависма

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Елена Савельева. Крупнейшие западные компании громко отказались от российского титана, но по-тихому закупили его на сотни миллионов долларов. Импортеры утверждали, что их выручают солидные запасы и альтернативные производители. Теперь же боятся дефицита критического сырья и угроз для оборонной и авиакосмической отраслей, если поставки действительно прекратятся.Накупили всеРоссийская компания "ВСМПО-Ависма" не попала в западные черные списки, хотя среди ее владельцев — подсанкционный "Ростех". Против крупнейшего производителя титана полного цикла (от сырья до изделия) американцы ввели только экспортный контроль, который не запрещает импорт. Тем не менее самолетостроители обещали не покупать российскую продукцию.В Airbus еще в декабре 2022-го заявляли, что откажутся "от поставок в течение нескольких месяцев". "Мы находимся в процессе отхода от России", — говорил директор Airbus Defence & Space Майкл Шеллхорн.В Boeing в марте 2022-го уверяли, что есть "значительные запасы", сформированные в том числе благодаря созданию пула поставщиков по всему миру, поэтому обойдутся без российского титана.Но аналитики уже тогда говорили, что сотрудничество с Москвой "по-тихому" восстановят. Судя по всему, так и произошло.Как сообщила The Washington Post, все это время Запад продолжал закупать титан из России. По данным газеты, "ВСМПО-Ависма", не подпавшая под санкции, только в 2022-м реализовала 15 тысяч тонн на 370 миллионов долларов, причем большую часть — в Великобританию, Германию, Францию, США.Выяснилось, что все основные поставщики авиастроительных гигантов приобретали именно российский титан. Французская аэрокосмическая группа компаний Safran, изготавливающая шасси, в том числе для Boeing, в 2022-м увеличила импорт до 20 миллионов долларов (в 2021-м было 8,6). В британской Rolls-Royce, выпускающей двигатели для Airbus и Boeing, о прекращении импорта сообщили весной 2022-го. В итоге закупили на 6,7 миллиона долларов больше, чем годом ранее.Слабые альтернативы"Официально" титан поступает из других стран, включая Японию, Китай и Казахстан. Однако этого явно недостаточно."Расположенный в Казахстане Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (УКТМК) производит лишь титановую губку, слитки и слябы. А "ВСМПО-Ависма" — плоский и сортовой прокат, трубы и штамповки. У японских Toho Titanium и Osaka Titanium продуктовые линейки шире, чем у УКТМК, но по числу позиций титановых полуфабрикатов они тоже проигрывают российской компании", — объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Покупать у китайских металлургических игроков тоже не выход — учитывая сложные внешнеполитические и экономические отношения Запада с КНР."Если в тех же США правительство даст зеленый свет массированному импорту титана из Китая, то на него "подсядет" авиастроение и оборонно-промышленный комплекс", — указывает экономист.Повышенный спросВариантов немного: "проедать" запасы, пытаться искать титан на альтернативных рынках. А параллельно — втихую приобретать российский.Эти закупки показывают, что Запад по-прежнему зависит от Москвы в определенных товарах, несмотря на уверения в разрыве экономических связей, констатирует The Washington Post."Россия могла бы перекрыть поставки титана. И предприятия, критически важные для национальной обороны и гражданской авиации, попали бы в затруднительное положение", — цитирует издание аналитика американской мониторинговой компании Import Genius Уильяма Джорджа.Беспокоиться действительно есть о чем."Это был бы удар под дых: цены на титан взлетят, и тогда точно придется идти на поклон к китайцам, которые не преминут погреть руки на заокеанских клиентах, ставших заложниками политических игр правительств США и Европейского союза", — говорит Хазанов."В таком случае в авиационной и оборонной промышленности "недружественных стран" возникнут проблемы — вплоть до остановки предприятий. Как видно из опыта последних лет, мы умело используем "сырьевой рычаг" в качестве инструмента не только стабилизации рубля, но и влияния на геополитические процессы", — отмечает Денис Астафьев, основатель инвестиционной компании SharesPro.Так, например, в мае 2022-го корпорация Boeing приостанавливала выпуск модели 737 MAX, в том числе из-за трудностей с сырьем.Обострит ситуацию и то, что на титан повысится спрос: аналитики "Росконгресса" прогнозируют, что к 2026-му рынок вырастет до 6,1 миллиарда в год. Airbus зависел от российского сырья на 60%, Boeing — на 35. Таким образом, прекращение поставок нанесет по Западу двойной удар.

https://ria.ru/20240325/glava-1935688975.html

https://ria.ru/20240401/uran-1937059892.html

https://ria.ru/20240328/almazy-1936238281.html

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экономика, сша, россия, китай, всмпо-ависма, airbus, ростех, boeing, санкции в отношении россии, авиация