https://ria.ru/20240402/terrorizm-1937249096.html
ФСБ показала, что было спрятано в изъятых в Псковской области иконах
ФСБ показала, что было спрятано в изъятых в Псковской области иконах - РИА Новости, 02.04.2024
ФСБ показала, что было спрятано в изъятых в Псковской области иконах
В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества хватило бы для подрыва пятиэтажного дома, сообщается в видео ФСБ. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:14
2024-04-02T09:14
2024-04-02T10:06
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
псковская область
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества хватило бы для подрыва пятиэтажного дома, сообщается в видео ФСБ.ФСБ ранее сообщила, что совместно с таможенниками пресечен ввоз в РФ из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией."Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности - гексоген", - сказал начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский, отметив, что его мощность в 1,5 раза больше мощности тротила."Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", - добавил эксперт.Также, по его словам, в иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для диверсий.
https://ria.ru/20240329/bomba-1936755306.html
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псковская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пресечение контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины
ФСБ публикует видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома, свидетельствует видео.
2024-04-02T09:14
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PT8M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), псковская область, россия, украина
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Псковская область, Россия, Украина
ФСБ показала, что было спрятано в изъятых в Псковской области иконах
В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген