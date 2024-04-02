https://ria.ru/20240402/terrorizm-1937249096.html

ФСБ показала, что было спрятано в изъятых в Псковской области иконах

ФСБ показала, что было спрятано в изъятых в Псковской области иконах - РИА Новости, 02.04.2024

ФСБ показала, что было спрятано в изъятых в Псковской области иконах

В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества хватило бы для подрыва пятиэтажного дома, сообщается в видео ФСБ. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:14

2024-04-02T09:14

2024-04-02T10:06

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

псковская область

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества хватило бы для подрыва пятиэтажного дома, сообщается в видео ФСБ.ФСБ ранее сообщила, что совместно с таможенниками пресечен ввоз в РФ из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией."Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности - гексоген", - сказал начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский, отметив, что его мощность в 1,5 раза больше мощности тротила."Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", - добавил эксперт.Также, по его словам, в иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для диверсий.

https://ria.ru/20240329/bomba-1936755306.html

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псковская область

россия

украина

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Пресечение контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины ФСБ публикует видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома, свидетельствует видео. 2024-04-02T09:14 true PT8M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), псковская область, россия, украина