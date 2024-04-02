https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

Западные заказчики терактов в России ждут своей участи

Западные заказчики терактов в России ждут своей участи - РИА Новости, 02.04.2024

Западные заказчики терактов в России ждут своей участи

Российский МИД официально потребовал от Киева арестовать и выдать Москве граждан, причастных к организации терактов в России. Список возглавляет Василий Малюк — РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:00

2024-04-02T08:00

2024-04-02T09:21

теракт в "крокус сити холле"

аналитика

россия

киев

украина

дарья дугина

владлен татарский

захар прилепин

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Российский МИД официально потребовал от Киева арестовать и выдать Москве граждан, причастных к организации терактов в России. Список возглавляет Василий Малюк — председатель Службы безопасности Украины.Этот деятель недавно поломал всю малину своим западным хозяевам. Те наперебой голосили, что чудовищный теракт в "Крокусе" осуществлен ИГИЛ*, а Украина ни при чем. Вместо того чтобы поддержать легенду, Малюк принялся хвастать терактами на территории России, выкладывая детали, которые могли знать только организаторы и исполнители. А по поводу массового убийства в Красногорске высказался так: "Вопрос задан по адресу, но никоим образом мы не будем подтверждать это".Честно говоря, мы тут, в России, этому не удивились. Всю эту лапшу про ИГИЛ* лучше вешать на уши кому-нибудь другому. Киевский режим убивает мирных граждан в России на рутинной основе. Бойня в "Крокус Сити Холле" выглядит как логичное продолжение обстрелов Белгорода и Донецка, диверсий и убийств наших людей.Поэтому сегодня арест и экстрадиция требуются в отношении украинцев, причастных и к теракту в Красногорске, и к организации взрыва на Крымском мосту, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина, атак на российские объекты инфраструктуры. Тут Малюк прав: по этому адресу действительно накопились вопросы.Запрос Киеву послан официально, об этом оповещена мировая общественность. МИД России напоминает Киеву, что "борьба с терроризмом — обязанность каждого государства": "Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб".Дальше еще интереснее — "нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность". В переводе с дипломатического языка это означает, что в случае отказа выдать украинских граждан Москва будет вправе признать киевский режим террористическим. Это, в свою очередь, приведет к тому, что все его руководители окажутся законными целями для наших военных.Заявление МИД стало важным звоночком и для Запада. "Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", — указали в Министерстве иностранных дел.Однако российские компетентные органы полагают, что следы от этих терактов ведут гораздо дальше — конкретно в Великобританию и США. Сейчас факты об организации этих кровавых преступлений, собранные нашими следователями, переданы украинской стороне. Мировые информагентства добросовестно разнесли данную информацию.Западным хозяевам Киева поставлена, таким образом, элегантная вилка. Либо они должны срочно признать своих украинских прокси террористами, откреститься от преступлений и выдать их Москве, либо им придется как-то зачищать своих ставленников в Киеве, ведь те владеют всей информацией о преступлениях западных спецслужб. В свете неминуемого поражения Незалежной на фронте эти данные неизбежно выплывут на божий свет. Сообщники будут выгораживать себя и валить все друг на друга, порой с летальным исходом. Что ж, запасаемся попкорном.Президент Путин вспоминал недавно, как указывал коллеге Бушу на то, что американские спецслужбы активно руководили террором в России во время КТО на Кавказе. "Ну я им надеру зад", — пообещал тогда президент США, однако ничего не сделал. Потом из ЦРУ пришел ответ — там считают, что все правильно, и будут по-прежнему работать с оппозицией (так они называли террористов). "Ну ладно. Мы поняли, что разговора не будет", — сказал тогда Путин.Но теперь разговор пойдет совсем по-другому. Как, интересно, отреагируют граждане западных стран на новость о том, что британские и американские спецслужбы руководят патентованными террористами, а потом прикрывают их через свои ручные СМИ — это, мол, не Украина, это ИГИЛ*?Ведь тогда свои вопросы к этим рыцарям плаща и кинжала появятся и у французов, не забывших бойню в "Батаклане", и у испанцев, до сих пор оплакивающих погибших на вокзале Аточа, и у американцев, запутавшихся в противоречивых версиях того, что же произошло с башнями-близнецами 11 сентября 2001 года.Поднявшаяся турбулентность захватит и западные правительства — всех этих сереньких джентльменов в сереньких пиджаках и дам с лошадиными лицами. Получается, что это не просто никчемные бюрократы, какими все привыкли их считать. Выходит, что они забирали миллиарды из госказны своих стран и направляли их на оплату массовых убийств ни в чем не повинных мирных граждан. Для нас в России это не новая информация. Но для западного обывателя это будет реальным шоком.Все это сулит очень неприятные перспективы тем рыцарям плаща и кинжала, которые привыкли отсиживаться за лужей, устраивая отвратительные теракты чужими руками. Кажется, на этот раз дело не ограничится урезанием финансирования и выговором по службе.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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