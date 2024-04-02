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В ЛНР судят бывших украинских пограничников за подготовку теракта - РИА Новости, 02.04.2024
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16:28 02.04.2024 (обновлено: 16:58 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/terakt-1937379459.html
В ЛНР судят бывших украинских пограничников за подготовку теракта
В ЛНР судят бывших украинских пограничников за подготовку теракта - РИА Новости, 02.04.2024
В ЛНР судят бывших украинских пограничников за подготовку теракта
В ЛНР судят двух бывших украинских пограничников за покушение на жизнь сотрудника заместителя прокурора Меловского района ЛНР в 2023 году, подсудимые... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:28
2024-04-02T16:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. В ЛНР судят двух бывших украинских пограничников за покушение на жизнь сотрудника заместителя прокурора Меловского района ЛНР в 2023 году, подсудимые планировали взорвать автомобиль сотрудника по заданию СБУ, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Республиканские следственные органы СК РФ во взаимодействии с УФСБ России по Луганской Народной Республике установили причастность двух бывших сотрудников пограничной службы Украины к совершению преступлений против общественной безопасности", - сообщила Марковская агентству. Двое мужчин обвиняются по статьям: 205 УК РФ "Террористический акт", 221.1 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств", 223.1 УК РФ "Незаконное изготовление взрывного устройства". Кроме того, одному из фигурантов также вменили ДТП - в пьяном виде он устроил аварию, в которой погиб человек. "Двадцать седьмого февраля 2023 года под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района Луганской Народной Республики фигуранты заложили самодельное взрывное устройство, которое оперативно было обезврежено сотрудниками правоохранительных органов", - сообщила Марковская. Подозреваемые признали вину и рассказали, что в феврале получили задание от СБУ убить сотрудника районной прокуратуры. Сообщается, что, получив координаты "тайника" и забрав взрывное устройство, они собрали его и прикрепили к днищу припаркованной машины. Злоумышленники несколько часов наблюдали за передвижением сотрудника надзорного ведомства. Трагедии удалось избежать, поскольку сначала СВУ заметили окружающие, а затем, когда один из злоумышленников все-таки попытался активировать взрывное устройство, у него не сработал пульт. "Несмотря на то, что у автомобиля находились правоохранители и гражданские лица, один из обвиняемых приблизился к транспортному средству и несколько раз попытался вновь привести его в действие с помощью пульта", - подчеркнула Марковская. Она добавила, что доказательная база по делу собрана в полном объеме. "Проведен масштабный комплекс следственных и процессуальных действий, допрошен широкий круг лиц, получены экспертизы, выводы которых, в совокупности с иными доказательствами, подтвердили причастность фигурантов к совершению инкриминируемых преступных деяний", - сообщила Марковская.
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безопасность, россия, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР судят бывших украинских пограничников за подготовку теракта

В ЛНР судят двоих бывших украинских пограничников, покушавшихся на зампрокурора

© Следком ЛНР/TelegramОдин их бывших украинских пограничников, обвиняемый в покушении на жизнь сотрудника заместителя прокурора Меловского района ЛНР в 2023 году
Один их бывших украинских пограничников, обвиняемый в покушении на жизнь сотрудника заместителя прокурора Меловского района ЛНР в 2023 году
© Следком ЛНР/Telegram
Один их бывших украинских пограничников, обвиняемый в покушении на жизнь сотрудника заместителя прокурора Меловского района ЛНР в 2023 году
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. В ЛНР судят двух бывших украинских пограничников за покушение на жизнь сотрудника заместителя прокурора Меловского района ЛНР в 2023 году, подсудимые планировали взорвать автомобиль сотрудника по заданию СБУ, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Республиканские следственные органы СК РФ во взаимодействии с УФСБ России по Луганской Народной Республике установили причастность двух бывших сотрудников пограничной службы Украины к совершению преступлений против общественной безопасности", - сообщила Марковская агентству.
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Двое мужчин обвиняются по статьям: 205 УК РФ "Террористический акт", 221.1 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств", 223.1 УК РФ "Незаконное изготовление взрывного устройства". Кроме того, одному из фигурантов также вменили ДТП - в пьяном виде он устроил аварию, в которой погиб человек.
"Двадцать седьмого февраля 2023 года под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района Луганской Народной Республики фигуранты заложили самодельное взрывное устройство, которое оперативно было обезврежено сотрудниками правоохранительных органов", - сообщила Марковская.
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Подозреваемые признали вину и рассказали, что в феврале получили задание от СБУ убить сотрудника районной прокуратуры. Сообщается, что, получив координаты "тайника" и забрав взрывное устройство, они собрали его и прикрепили к днищу припаркованной машины.
Злоумышленники несколько часов наблюдали за передвижением сотрудника надзорного ведомства. Трагедии удалось избежать, поскольку сначала СВУ заметили окружающие, а затем, когда один из злоумышленников все-таки попытался активировать взрывное устройство, у него не сработал пульт. "Несмотря на то, что у автомобиля находились правоохранители и гражданские лица, один из обвиняемых приблизился к транспортному средству и несколько раз попытался вновь привести его в действие с помощью пульта", - подчеркнула Марковская.
Она добавила, что доказательная база по делу собрана в полном объеме. "Проведен масштабный комплекс следственных и процессуальных действий, допрошен широкий круг лиц, получены экспертизы, выводы которых, в совокупности с иными доказательствами, подтвердили причастность фигурантов к совершению инкриминируемых преступных деяний", - сообщила Марковская.
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