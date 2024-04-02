https://ria.ru/20240402/terakt-1937379459.html

В ЛНР судят бывших украинских пограничников за подготовку теракта

В ЛНР судят бывших украинских пограничников за подготовку теракта - РИА Новости, 02.04.2024

В ЛНР судят бывших украинских пограничников за подготовку теракта

В ЛНР судят двух бывших украинских пограничников за покушение на жизнь сотрудника заместителя прокурора Меловского района ЛНР в 2023 году, подсудимые... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:28

2024-04-02T16:28

2024-04-02T16:58

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безопасность

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украина

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. В ЛНР судят двух бывших украинских пограничников за покушение на жизнь сотрудника заместителя прокурора Меловского района ЛНР в 2023 году, подсудимые планировали взорвать автомобиль сотрудника по заданию СБУ, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Республиканские следственные органы СК РФ во взаимодействии с УФСБ России по Луганской Народной Республике установили причастность двух бывших сотрудников пограничной службы Украины к совершению преступлений против общественной безопасности", - сообщила Марковская агентству. Двое мужчин обвиняются по статьям: 205 УК РФ "Террористический акт", 221.1 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств", 223.1 УК РФ "Незаконное изготовление взрывного устройства". Кроме того, одному из фигурантов также вменили ДТП - в пьяном виде он устроил аварию, в которой погиб человек. "Двадцать седьмого февраля 2023 года под днищем автомобиля помощника прокурора Меловского района Луганской Народной Республики фигуранты заложили самодельное взрывное устройство, которое оперативно было обезврежено сотрудниками правоохранительных органов", - сообщила Марковская. Подозреваемые признали вину и рассказали, что в феврале получили задание от СБУ убить сотрудника районной прокуратуры. Сообщается, что, получив координаты "тайника" и забрав взрывное устройство, они собрали его и прикрепили к днищу припаркованной машины. Злоумышленники несколько часов наблюдали за передвижением сотрудника надзорного ведомства. Трагедии удалось избежать, поскольку сначала СВУ заметили окружающие, а затем, когда один из злоумышленников все-таки попытался активировать взрывное устройство, у него не сработал пульт. "Несмотря на то, что у автомобиля находились правоохранители и гражданские лица, один из обвиняемых приблизился к транспортному средству и несколько раз попытался вновь привести его в действие с помощью пульта", - подчеркнула Марковская. Она добавила, что доказательная база по делу собрана в полном объеме. "Проведен масштабный комплекс следственных и процессуальных действий, допрошен широкий круг лиц, получены экспертизы, выводы которых, в совокупности с иными доказательствами, подтвердили причастность фигурантов к совершению инкриминируемых преступных деяний", - сообщила Марковская.

https://ria.ru/20240312/vzryvnoe_utroystvo-1932410646.html

https://ria.ru/20240316/dnr-1933516786.html

https://ria.ru/20240219/pasechnik-1928217687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)