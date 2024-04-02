https://ria.ru/20240402/terakt-1937334834.html

Более 50 человек обратились за бесплатной юридической помощью после теракта

Более 50 человек обратились за бесплатной юридической помощью после теракта - РИА Новости, 02.04.2024

Более 50 человек обратились за бесплатной юридической помощью после теракта

Более 50 человек обратились за бесплатной юридической помощью, которую организовала Федеральная палата адвокатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:53

2024-04-02T13:53

2024-04-02T14:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

безопасность

крокус сити холл

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 50 человек обратились за бесплатной юридической помощью, которую организовала Федеральная палата адвокатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА."Суммарно с 23 марта по 31 марта нам поступило более 50 обращений, по 28 из которых оказана юридическая помощь, остальные перенаправлены в профильные службы: МЧС, Социальный фонд, Следственный комитет, службу психологической помощи. Основные вопросы, по которым оказывалась юридическая помощь, касались получения статуса потерпевшего; информирования следственных органов об обстоятельствах случившегося; сбора сведений для составления заявления о преступлении; оформления документов в связи с гибелью членов семьи; оформления документов для получения компенсаций", - рассказал собеседник агентства.По словам руководителя группы ФПА РФ по оказанию бесплатной юридической помощи пострадавшим в результате теракта Ирины Фаст, некоторые обратившиеся хотят наказать виновников теракта, другие – уточнить юридические вопросы."В основном люди сейчас не до конца понимают, как им действовать: куда обращаться, как правильно оформить документы, как связаться со следственной группой, куда-то просто не могут дозвониться и поэтому звонят нам. Много обращений от пострадавших, которые хотят наказать виновных. Часть спасшихся только спустя неделю начали выходить из дома или по телефону общаться с внешним миром, настолько тяжело переживают случившееся", - сообщила Фаст.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, крокус сити холл