https://ria.ru/20240402/telegram-1937428776.html
Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера
Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера - РИА Новости, 02.04.2024
Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера
Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, в приложении не загружаются медиафайлы, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:26
2024-04-02T19:26
2024-04-02T19:27
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, в приложении не загружаются медиафайлы, заметил корреспондент РИА Новости.В частности, наблюдаются проблемы в загрузке фото и видео, голосовых и видеосообщений. Не загружаются также аватарки пользователей.По данным на 19.20 мск на сервисе Downradar зафиксировано более 1400 жалоб на работу мессенджера. Сбой начался около 19.00 мск.
https://ria.ru/20240331/telegram-1936994342.html
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общество, telegram, технологии
Общество, Telegram, Технологии
Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера
Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, не загружаются медиафайлы