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СМИ: Тайвань отложил военные учения после инцидента с китайским дроном - РИА Новости, 02.04.2024
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06:01 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/tayvan-1937235754.html
СМИ: Тайвань отложил военные учения после инцидента с китайским дроном
СМИ: Тайвань отложил военные учения после инцидента с китайским дроном - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ: Тайвань отложил военные учения после инцидента с китайским дроном
Тайвань отложил военные учения со стрельбами на море, которые должны были начаться 2 апреля, из опасений, что они будут восприняты как провокация, после того... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T06:01
2024-04-02T06:01
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Тайвань отложил военные учения со стрельбами на море, которые должны были начаться 2 апреля, из опасений, что они будут восприняты как провокация, после того как дрон КНР снял одну из военных баз острова, пишет тайваньская газета China Times со ссылкой на армейское командование обороны Цзиньмэнь. Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщало, что в апреле ВС острова проведут ряд учений с боевыми стрельбами на подконтрольных Тайбэю островах Цзиньмэнь. Подразделения островов Цзиньмэнь должны были провести учения с боевыми стрельбами земля - море 2 апреля на острове Хоуюй, а 3 апреля - на островах Мэнху и Фусин. Аналогичные учения планировали провести и на других островах до 25 апреля. Военные источники заявляли агентству, что это плановые учения, которые ни на кого не направлены. По информации газеты, 29 марта китайский гражданский дрон проник в воздушное пространство одного из островов архипелага - Эрдань. Позже в сети распространилось видео съемки с дрона, на нем отчетливо видны военная техника и тайваньские военные. В какой-то момент аппарат заснял, как военные посмотрели наверх и, увидев дрон, поспешно удалились. Такое поведение тайваньских военных вызвало насмешки в социальных сетях. Впрочем, по заявлениям командования Цзиньмэнь, дрон находился на дальнем расстоянии, кроме того, он расположился против солнца, так что военные не могли визуально его идентифицировать. По информации газеты, глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что подобное поведение военных говорит о недостаточности их подготовки. Как пишет издание, командование решило отложить учения с боевыми стрельбами земля - море, которые планировали проводить со вторника на разных островах архипелага. "Из опасений, что учения могут нести провокационное значение, а также из-за опасной обстановки на море, вызванной сезоном туманов, морские стрельбы было решено заменить наземными", - цитирует газета заявление командования. Командование также отметило, что будет продолжать усиливать тренировку военных в связи с ситуацией с дроном. На прошлой неделе официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявлял, что Пекин будет внимательно следить за учениями с боевыми стрельбами на островах подконтрольного Тайбэю архипелага Цзиньмэнь. Он также отмечал, что "Демократическая прогрессивная партия Тайваня лучше других знает, плановые это учения или целенаправленная провокация". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240204/ucheniya-1925335404.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси
СМИ: Тайвань отложил военные учения после инцидента с китайским дроном

China Times: Тайвань отложил учения со стрельбами после инцидента с дроном КНР

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Тайвань отложил военные учения со стрельбами на море, которые должны были начаться 2 апреля, из опасений, что они будут восприняты как провокация, после того как дрон КНР снял одну из военных баз острова, пишет тайваньская газета China Times со ссылкой на армейское командование обороны Цзиньмэнь.
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщало, что в апреле ВС острова проведут ряд учений с боевыми стрельбами на подконтрольных Тайбэю островах Цзиньмэнь. Подразделения островов Цзиньмэнь должны были провести учения с боевыми стрельбами земля - море 2 апреля на острове Хоуюй, а 3 апреля - на островах Мэнху и Фусин. Аналогичные учения планировали провести и на других островах до 25 апреля. Военные источники заявляли агентству, что это плановые учения, которые ни на кого не направлены.
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
СМИ: Китай впервые обозначили гипотетическим врагом на учениях США и Японии
4 февраля, 16:10
По информации газеты, 29 марта китайский гражданский дрон проник в воздушное пространство одного из островов архипелага - Эрдань. Позже в сети распространилось видео съемки с дрона, на нем отчетливо видны военная техника и тайваньские военные. В какой-то момент аппарат заснял, как военные посмотрели наверх и, увидев дрон, поспешно удалились. Такое поведение тайваньских военных вызвало насмешки в социальных сетях. Впрочем, по заявлениям командования Цзиньмэнь, дрон находился на дальнем расстоянии, кроме того, он расположился против солнца, так что военные не могли визуально его идентифицировать.
По информации газеты, глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что подобное поведение военных говорит о недостаточности их подготовки.
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Путин назвал Тайвань частью Китая
18 марта, 00:17
Как пишет издание, командование решило отложить учения с боевыми стрельбами земля - море, которые планировали проводить со вторника на разных островах архипелага.
"Из опасений, что учения могут нести провокационное значение, а также из-за опасной обстановки на море, вызванной сезоном туманов, морские стрельбы было решено заменить наземными", - цитирует газета заявление командования.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
КНР планирует противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня
5 марта, 05:17
Командование также отметило, что будет продолжать усиливать тренировку военных в связи с ситуацией с дроном.
На прошлой неделе официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявлял, что Пекин будет внимательно следить за учениями с боевыми стрельбами на островах подконтрольного Тайбэю архипелага Цзиньмэнь. Он также отмечал, что "Демократическая прогрессивная партия Тайваня лучше других знает, плановые это учения или целенаправленная провокация".
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Си Ань
Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня, пишут японские СМИ
29 января, 08:10
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
КНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Китае заявили, что не пощадят тех, кто попытается отколоть Тайвань
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