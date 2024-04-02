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В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 02.04.2024 (обновлено: 15:59 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937280340.html
В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты
В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты - РИА Новости, 02.04.2024
В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты
Три беспилотника атаковали, по уточненным данным, различные объекты на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:41
2024-04-02T15:59
специальная военная операция на украине
происшествия
нижнекамск
елабуга
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Три беспилотника атаковали, по уточненным данным, различные объекты на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Первый дрон-камикадзе атаковал завод "Танеко" в Нижнекамске. Второй в 5:40 — особую экономическую зону в Елабуге, третий в 6:15 — образовательный центр "Алабуга-Политех" в Елабуге", — сказал собеседник агентства.По его словам, в результате атак БПЛА погибших нет. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
https://ria.ru/20240401/bespilotnik-1937177106.html
https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937241907.html
нижнекамск
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Дарья Буймова
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происшествия, нижнекамск, елабуга
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижнекамск, Елабуга
В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты

Объекты на территории Татарстана, по уточненным данным, атаковали три БПЛА

© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане
Атака беспилотника по общежитию Алабуги в Татарстане
© Кадр видео из соцсетей
Атака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Три беспилотника атаковали, по уточненным данным, различные объекты на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Первый дрон-камикадзе атаковал завод "Танеко" в Нижнекамске. Второй в 5:40 — особую экономическую зону в Елабуге, третий в 6:15 — образовательный центр "Алабуга-Политех" в Елабуге", — сказал собеседник агентства.
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник
1 апреля, 18:08
По его словам, в результате атак БПЛА погибших нет.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
Атака беспилотника по общежитию Алабуги в Татарстане. 2 апреля 2024
В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия
Вчера, 08:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижнекамскЕлабуга
 
 
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