https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937280340.html
В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты
В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты - РИА Новости, 02.04.2024
В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты
Три беспилотника атаковали, по уточненным данным, различные объекты на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:41
2024-04-02T10:41
2024-04-02T15:59
специальная военная операция на украине
происшествия
нижнекамск
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Три беспилотника атаковали, по уточненным данным, различные объекты на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Первый дрон-камикадзе атаковал завод "Танеко" в Нижнекамске. Второй в 5:40 — особую экономическую зону в Елабуге, третий в 6:15 — образовательный центр "Алабуга-Политех" в Елабуге", — сказал собеседник агентства.По его словам, в результате атак БПЛА погибших нет. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
https://ria.ru/20240401/bespilotnik-1937177106.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижнекамск, елабуга
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижнекамск, Елабуга
В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты
Объекты на территории Татарстана, по уточненным данным, атаковали три БПЛА