https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937280340.html

В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты

В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты - РИА Новости, 02.04.2024

В Татарстане три беспилотника атаковали гражданские объекты

Три беспилотника атаковали, по уточненным данным, различные объекты на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:41

2024-04-02T10:41

2024-04-02T15:59

специальная военная операция на украине

происшествия

нижнекамск

елабуга

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Три беспилотника атаковали, по уточненным данным, различные объекты на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Первый дрон-камикадзе атаковал завод "Танеко" в Нижнекамске. Второй в 5:40 — особую экономическую зону в Елабуге, третий в 6:15 — образовательный центр "Алабуга-Политех" в Елабуге", — сказал собеседник агентства.По его словам, в результате атак БПЛА погибших нет. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.

https://ria.ru/20240401/bespilotnik-1937177106.html

https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937241907.html

нижнекамск

елабуга

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нижнекамск, елабуга