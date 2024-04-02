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СК будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане - РИА Новости, 02.04.2024
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10:16 02.04.2024 (обновлено: 12:33 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937271216.html
СК будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане
СК будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане - РИА Новости, 02.04.2024
СК будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане
Следственный комитет России будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане, в результате которой есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:16
2024-04-02T12:33
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане, в результате которой есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен."Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка.. Атака беспилотных летательных аппаратов произошла в Татарстане, в результате есть пострадавшие", - говорится в сообщении.Следователи также расследует обстрел ВСУ Белгорода, в результате которого пострадали девять человек, а обстрел Киевского района Донецка, при котором ранение получил мужчина.
https://ria.ru/20240402/neftekompleks-1937264830.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

СК будет расследовать атаку БПЛА в Татарстане, при которой пострадали люди

© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане. 2 апреля 2024
Атака беспилотника по общежитию Алабуги в Татарстане. 2 апреля 2024
© Кадр видео из соцсетей
Атака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане, в результате которой есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс Танеко в Нижнекамске в Татарстане. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс
Вчера, 09:56
"Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка.. Атака беспилотных летательных аппаратов произошла в Татарстане, в результате есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Следователи также расследует обстрел ВСУ Белгорода, в результате которого пострадали девять человек, а обстрел Киевского района Донецка, при котором ранение получил мужчина.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В лесополосе в Подмосковье нашли давно упавший беспилотник
28 марта, 13:28
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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