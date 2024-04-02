https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937271216.html

СК будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

СК будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане - РИА Новости, 02.04.2024

СК будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

Следственный комитет России будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане, в результате которой есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:16

2024-04-02T10:16

2024-04-02T12:33

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане, в результате которой есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен."Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка.. Атака беспилотных летательных аппаратов произошла в Татарстане, в результате есть пострадавшие", - говорится в сообщении.Следователи также расследует обстрел ВСУ Белгорода, в результате которого пострадали девять человек, а обстрел Киевского района Донецка, при котором ранение получил мужчина.

https://ria.ru/20240402/neftekompleks-1937264830.html

https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)