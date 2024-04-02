СК будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане
СК будет расследовать атаку БПЛА в Татарстане, при которой пострадали люди
© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане. 2 апреля 2024
© Кадр видео из соцсетей
Атака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане. 2 апреля 2024
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане, в результате которой есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
"Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка.. Атака беспилотных летательных аппаратов произошла в Татарстане, в результате есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Следователи также расследует обстрел ВСУ Белгорода, в результате которого пострадали девять человек, а обстрел Киевского района Донецка, при котором ранение получил мужчина.
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