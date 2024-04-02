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Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов - РИА Новости, 02.04.2024
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13:40 02.04.2024 (обновлено: 13:41 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html
Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов
Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов - РИА Новости, 02.04.2024
Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов
Говорить о позиции Кремля по поводу возможности исключения "Талибана"* из списка террористических организаций можно будет только после проработки этого вопроса, РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:40
2024-04-02T13:41
россия
дмитрий песков
талибан
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Говорить о позиции Кремля по поводу возможности исключения "Талибана"* из списка террористических организаций можно будет только после проработки этого вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вы сами сказали, что вопрос прорабатывается. Давайте мы дождемся завершения проработки, а потом будем уже говорить о позиции", - сказал он журналистам. В МИД России ранее сообщили о том, что вопрос снятия с движения статуса террористической организации прорабатывается, окончательное решение примет высшее политическое руководство страны.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230928/mid-1899139431.html
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россия, дмитрий песков, талибан, оон, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Талибан, ООН, В мире
Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов

Песков призвал подождать проработки идеи о снятии с Талибана статуса террористов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредставители политического совета движения Талибан**
Представители политического совета движения Талибан** - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Представители политического совета движения Талибан**. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Говорить о позиции Кремля по поводу возможности исключения "Талибана"* из списка террористических организаций можно будет только после проработки этого вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы сами сказали, что вопрос прорабатывается. Давайте мы дождемся завершения проработки, а потом будем уже говорить о позиции", - сказал он журналистам.
В МИД России ранее сообщили о том, что вопрос снятия с движения статуса террористической организации прорабатывается, окончательное решение примет высшее политическое руководство страны.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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РоссияДмитрий ПесковТалибанООНВ мире
 
 
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