https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html
Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов
Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов - РИА Новости, 02.04.2024
Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов
Говорить о позиции Кремля по поводу возможности исключения "Талибана"* из списка террористических организаций можно будет только после проработки этого вопроса, РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:40
2024-04-02T13:40
2024-04-02T13:41
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Говорить о позиции Кремля по поводу возможности исключения "Талибана"* из списка террористических организаций можно будет только после проработки этого вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вы сами сказали, что вопрос прорабатывается. Давайте мы дождемся завершения проработки, а потом будем уже говорить о позиции", - сказал он журналистам. В МИД России ранее сообщили о том, что вопрос снятия с движения статуса террористической организации прорабатывается, окончательное решение примет высшее политическое руководство страны.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230928/mid-1899139431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, талибан, оон, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Талибан, ООН, В мире
Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов
Песков призвал подождать проработки идеи о снятии с Талибана статуса террористов