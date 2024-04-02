https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html

Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов

Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов - РИА Новости, 02.04.2024

Песков прокомментировал идею снятия с Талибана* статуса террористов

Говорить о позиции Кремля по поводу возможности исключения "Талибана"* из списка террористических организаций можно будет только после проработки этого вопроса, РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:40

2024-04-02T13:40

2024-04-02T13:41

россия

дмитрий песков

талибан

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755370307_0:262:3006:1953_1920x0_80_0_0_eca6fc61dec847b911dabf29f3268978.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Говорить о позиции Кремля по поводу возможности исключения "Талибана"* из списка террористических организаций можно будет только после проработки этого вопроса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вы сами сказали, что вопрос прорабатывается. Давайте мы дождемся завершения проработки, а потом будем уже говорить о позиции", - сказал он журналистам. В МИД России ранее сообщили о том, что вопрос снятия с движения статуса террористической организации прорабатывается, окончательное решение примет высшее политическое руководство страны.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230928/mid-1899139431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, талибан, оон, в мире