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Экипажи танков при поддержке БПЛА поразили под Авдеевкой пехоту ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/t-72-1937233541.html
Экипажи танков при поддержке БПЛА поразили под Авдеевкой пехоту ВСУ
Экипажи танков при поддержке БПЛА поразили под Авдеевкой пехоту ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
Экипажи танков при поддержке БПЛА поразили под Авдеевкой пехоту ВСУ
Танки Т-72 в связке с БПЛА "Орлан-30" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения пехоты ВСУ количеством до взвода, который собирался предпринять... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:03
2024-04-02T05:03
россия
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Танки Т-72 в связке с БПЛА "Орлан-30" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения пехоты ВСУ количеством до взвода, который собирался предпринять контратаку на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипажи танков Т-72 группировки войск "Центр" беглым огнем с закрытых огневых позиций поразили район сосредоточения ВСУ... В ходе воздушной разведки расчет беспилотного летательного аппарата "Орлан-30" обнаружил цели противника и передал координаты танковому подразделению на их подавление", - сообщили в Минобороны. По данным ведомства, после занятия огневых позиций танкисты с помощью цифровых баллистических вычислителей и панорамных прицелов "Сосна-У", которыми оснащен современный танк, уничтожили осколочно-фугасными боеприпасами все выявленные цели на дальности более 5 километров. Стремительная атака танкистов заставила украинских военных оставить огневые позиции и отойти. При этом стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня оператором БПЛА. "Заметили большое скопление противника – до взвода, который собирался предпринять попытку контратаки, их вовремя вычислили, дали нам координаты. Хватило 2-3 выстрела, чтобы на этом контратака противника прекратилась. Было поражено около взвода живой силы", - рассказал командир танка с позывным "Лом-42". С его слов, ВСУ атаковали беглым огнем "с ходу", украинским военным не удалось заметить российских танкистов, которые быстро сменили огневую позицию.
https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html
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россия, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал", Специальная военная операция на Украине
Экипажи танков при поддержке БПЛА поразили под Авдеевкой пехоту ВСУ

Т-72 в связке с БПЛА "Орлан-30" поразили район сосредоточения ВСУ под Авдеевкой

© Минобороны РоссииБоевая работа экипажа танка Т-72Б3
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3
© Минобороны России
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Танки Т-72 в связке с БПЛА "Орлан-30" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения пехоты ВСУ количеством до взвода, который собирался предпринять контратаку на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Экипажи танков Т-72 группировки войск "Центр" беглым огнем с закрытых огневых позиций поразили район сосредоточения ВСУ... В ходе воздушной разведки расчет беспилотного летательного аппарата "Орлан-30" обнаружил цели противника и передал координаты танковому подразделению на их подавление", - сообщили в Минобороны.
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По данным ведомства, после занятия огневых позиций танкисты с помощью цифровых баллистических вычислителей и панорамных прицелов "Сосна-У", которыми оснащен современный танк, уничтожили осколочно-фугасными боеприпасами все выявленные цели на дальности более 5 километров. Стремительная атака танкистов заставила украинских военных оставить огневые позиции и отойти. При этом стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня оператором БПЛА.
"Заметили большое скопление противника – до взвода, который собирался предпринять попытку контратаки, их вовремя вычислили, дали нам координаты. Хватило 2-3 выстрела, чтобы на этом контратака противника прекратилась. Было поражено около взвода живой силы", - рассказал командир танка с позывным "Лом-42".
С его слов, ВСУ атаковали беглым огнем "с ходу", украинским военным не удалось заметить российских танкистов, которые быстро сменили огневую позицию.
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