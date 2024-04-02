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Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
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16:23 02.04.2024 (обновлено: 16:55 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/svo-1937378091.html
Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ
Российские Вооруженные силы уничтожили цех по производству украинских дронов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:23
2024-04-02T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили цех по производству украинских дронов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах", — говорится в документе.За минувшие сутки на Купянском направлении бойцы Западной группировки войск отбили две атаки штурмовиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР.Потери ВСУ составили: до 20 военнослужащих, три автомобиля, гаубицы М777 и Д-20, САУ "Гвоздика", станция РЭБ "Анклав-Н", а также полевой склад боеприпасов.На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи, а также ударила по войскам и технике 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Андреевки, Антоновки, Красногоровки и Часова Яра. Отражены две контратаки 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Богдановки.ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей.&quot;В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка &quot;Акация&quot;, три 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы &quot;Нота&quot;, — отметили в Минобороны.На Авдеевском направлении группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, ударила по позициям противника и отразила 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах Новгородского, Тоненького, Первомайского, Ленинского и Бердычей.Противник потерял более 300 человек личного состава, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30.На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка. Также отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе Никольского.Потери противника превысили 140 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились двух танков и четырех автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777 и Д-20, САУ Krab.На Херсонском направлении группировка "Днепр" ударила по позициям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах Новоандреевки и Работино. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два пикапа и САУ "Акация".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ

Минобороны: военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ

© Минобороны РоссииШтурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Штурмовик Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили цех по производству украинских дронов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах", — говорится в документе.
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За минувшие сутки на Купянском направлении бойцы Западной группировки войск отбили две атаки штурмовиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР.
Потери ВСУ составили: до 20 военнослужащих, три автомобиля, гаубицы М777 и Д-20, САУ "Гвоздика", станция РЭБ "Анклав-Н", а также полевой склад боеприпасов.
На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи, а также ударила по войскам и технике 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Андреевки, Антоновки, Красногоровки и Часова Яра. Отражены две контратаки 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Богдановки.
ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей.
«

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", три 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", — отметили в Минобороны.

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На Авдеевском направлении группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, ударила по позициям противника и отразила 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах Новгородского, Тоненького, Первомайского, Ленинского и Бердычей.
Противник потерял более 300 человек личного состава, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка. Также отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе Никольского.
Потери противника превысили 140 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились двух танков и четырех автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777 и Д-20, САУ Krab.
На Херсонском направлении группировка "Днепр" ударила по позициям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах Новоандреевки и Работино. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два пикапа и САУ "Акация".
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