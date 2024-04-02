https://ria.ru/20240402/svo-1937378091.html

Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ

Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024

Российские военные уничтожили цех производства и обслуживания БПЛА ВСУ

Российские Вооруженные силы уничтожили цех по производству украинских дронов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:23

2024-04-02T16:23

2024-04-02T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили цех по производству украинских дронов, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах", — говорится в документе.За минувшие сутки на Купянском направлении бойцы Западной группировки войск отбили две атаки штурмовиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР.Потери ВСУ составили: до 20 военнослужащих, три автомобиля, гаубицы М777 и Д-20, САУ "Гвоздика", станция РЭБ "Анклав-Н", а также полевой склад боеприпасов.На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи, а также ударила по войскам и технике 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Андреевки, Антоновки, Красногоровки и Часова Яра. Отражены две контратаки 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Богдановки.ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", три 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", — отметили в Минобороны.На Авдеевском направлении группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, ударила по позициям противника и отразила 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах Новгородского, Тоненького, Первомайского, Ленинского и Бердычей.Противник потерял более 300 человек личного состава, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30.На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка. Также отражена контратака штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе Никольского.Потери противника превысили 140 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились двух танков и четырех автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777 и Д-20, САУ Krab.На Херсонском направлении группировка "Днепр" ударила по позициям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах Новоандреевки и Работино. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, два пикапа и САУ "Акация".

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html

https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины