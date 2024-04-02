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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 02.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и авдеевском направлениях около 320 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:20

2024-04-02T16:20

2024-04-02T16:30

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и авдеевском направлениях около 320 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, 155 миллиметровая гаубица М777 производства США, 152 миллиметровая гаубица Д-20, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также полевой склад боеприпасов ВСУ", - сказали в министерстве.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, донецкая народная республика