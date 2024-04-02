https://ria.ru/20240402/sud-1937391544.html

В Воронеже будут судить мужчину, который поджег стол избиркома

В Воронеже будут судить мужчину, который поджег стол избиркома - РИА Новости, 02.04.2024

В Воронеже будут судить мужчину, который поджег стол избиркома

в дни выборов

2024-04-02T17:08

2024-04-02T17:08

2024-04-02T17:08

выборы президента россии — 2024

происшествия

воронеж

борисоглебск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Мужчина, который в дни президентских выборов поджег стол избирательной комиссии с бюллетенями на одном из участков в Воронеже, предстанет перед судом, сообщило во вторник управление СК РФ по региону, в телеграм-канале. Как ранее информировало следствие, около 17.00 мск 15 марта 50-летний мужчина на одном из избирательных участков в Ленинском районе Воронежа с помощью пропитанной бензином одежды поджег стол членов избиркома, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и прочие документы. Работа избирательной комиссии была временно приостановлена, в отношении мужчины возбуждено дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". "На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить местного жителя в совершении указанного преступления. Обвинительное заключение утверждено прокурором и вручено обвиняемому, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Как установило следствие, в марте 2024 года с мужчиной в мессенджере связались пока неустановленные лица и "под предлогом возврата и сохранения денежных средств в сумме около 600 тысяч рублей, которые он ранее перевел мошенникам, предложили совершить поджог стола на избирательном участке". "С данным предложением местный житель согласился, сообщив, что будет использовать ранее приобретенный бензин", - говорится в сообщении. В Воронежской области в дни голосования 15-17 марта произошло несколько инцидентов на избирательных участках. В частности, 15 марта в Борисоглебске на избирательных участках №0409 и №0430 две женщины вылили зеленку в урны для бюллетеней. В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали. Следствием в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". А 16 марта на избирательном участке №0428 в том же Борисоглебске зеленку в урну для избирательных бюллетеней вылила 19-летняя девушка. Голосование с использованием этой урны было прекращено.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933383932.html

https://ria.ru/20240315/podzhog-1933284160.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, борисоглебск, россия, следственный комитет россии (ск рф)