В Воронеже будут судить мужчину, который поджег стол избиркома
Мужчину, который в дни выборов поджег стол избиркома в Воронеже, будут судить
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
в дни выборов
ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Мужчина, который в дни президентских выборов поджег стол избирательной комиссии с бюллетенями на одном из участков в Воронеже, предстанет перед судом, сообщило во вторник управление СК РФ по региону, в телеграм-канале.
Как ранее информировало следствие, около 17.00 мск 15 марта 50-летний мужчина на одном из избирательных участков в Ленинском районе Воронежа с помощью пропитанной бензином одежды поджег стол членов избиркома, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и прочие документы. Работа избирательной комиссии была временно приостановлена, в отношении мужчины возбуждено дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".
В Воронеже мужчина поджег стол избирательной комиссии
15 марта, 22:16
"На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить местного жителя в совершении указанного преступления. Обвинительное заключение утверждено прокурором и вручено обвиняемому, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, в марте 2024 года с мужчиной в мессенджере связались пока неустановленные лица и "под предлогом возврата и сохранения денежных средств в сумме около 600 тысяч рублей, которые он ранее перевел мошенникам, предложили совершить поджог стола на избирательном участке".
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"С данным предложением местный житель согласился, сообщив, что будет использовать ранее приобретенный бензин", - говорится в сообщении.
В Воронежской области в дни голосования 15-17 марта произошло несколько инцидентов на избирательных участках. В частности, 15 марта в Борисоглебске на избирательных участках №0409 и №0430 две женщины вылили зеленку в урны для бюллетеней. В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали. Следствием в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". А 16 марта на избирательном участке №0428 в том же Борисоглебске зеленку в урну для избирательных бюллетеней вылила 19-летняя девушка. Голосование с использованием этой урны было прекращено.