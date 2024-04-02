https://ria.ru/20240402/sud-1937385618.html

Суд взыскал компенсацию в пользу пенсионерки, сбитой подростком на самокате

Суд взыскал компенсацию в пользу пенсионерки, сбитой подростком на самокате - РИА Новости, 02.04.2024

Суд взыскал компенсацию в пользу пенсионерки, сбитой подростком на самокате

Суд взыскал в пользу 77-летней пенсионерки, которую в Челябинске сбил подросток на электросамокате, компенсацию морального вреда и затрат на лечения в размере... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:49

2024-04-02T16:49

2024-04-02T16:49

происшествия

челябинск

челябинский областной суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр – РИА Новости. Суд взыскал в пользу 77-летней пенсионерки, которую в Челябинске сбил подросток на электросамокате, компенсацию морального вреда и затрат на лечения в размере 500 тысяч рублей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. "Прокурор обжаловал указанное решение. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение районного суда отменено, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу пострадавшей взысканы компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей и указанные расходы на лечение", - говорится в сообщении. Решением Центрального районного суда Челябинска от 13 ноября 2023 года исковые требования прокурора о возмещении морального вреда и компенсации за лечение удовлетворены частично - с законного представителя подростка в пользу пострадавшей взысканы компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 13,3 тысячи. Решение вступило в законную силу, уточняется в сообщении.По данным прокуратуры, в октябре 2022 года во дворе дома на пр. Ленина в Челябинске подросток на электросамокате сбил 77-летнюю пенсионерку. В результате она получила перелом плечевой кости со смещением.

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892447873.html

челябинск

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происшествия, челябинск, челябинский областной суд