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В Хабаровске женщина стреляла в детей из игрушечного пистолета
В Хабаровске женщина стреляла в детей из игрушечного пистолета - РИА Новости, 02.04.2024
В Хабаровске женщина стреляла в детей из игрушечного пистолета
Суд предстоит жительнице Хабаровска, которая, будучи пьяной, напугала детей, выстрелив в них из игрушечного пистолета, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:48
2024-04-02T09:48
2024-04-02T09:48
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ХАБАРОВСК, 2 апр - РИА Новости. Суд предстоит жительнице Хабаровска, которая, будучи пьяной, напугала детей, выстрелив в них из игрушечного пистолета, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. По данным следствия, в декабре 32-летняя пьяная женщина вышла на балкон многоквартирного дома по улице Ворошилова из-за криков детей, играющих рядом. Она матом выругалась на них еще и потому, что те мешали друг другу кататься с горки. Потом женщина выстрелила в сторону детей из пистолета, вместо пуль у которого полимерные шарики. Дети, приняв это за огнестрельное оружие, успели убежать. "Следственным отделом по Индустриальному району Хабаровска завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины. Она обвиняется по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - сообщает СУСК. Наказание по этой статье - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет.
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происшествия, жилье, хабаровск, россия, хабаровский край
Происшествия, Жилье, Хабаровск, Россия, Хабаровский край
В Хабаровске женщина стреляла в детей из игрушечного пистолета
В Хабаровске будут судить женщину, стрелявшую в детей из игрушечного пистолета