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В Приморье будут судить мужчину, из ревности убившего случайного человека - РИА Новости, 02.04.2024
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06:43 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html
В Приморье будут судить мужчину, из ревности убившего случайного человека
В Приморье будут судить мужчину, из ревности убившего случайного человека - РИА Новости, 02.04.2024
В Приморье будут судить мужчину, из ревности убившего случайного человека
В Приморье будут судить 32-летнего многодетного отца, который подозревается в убийстве человека общеопасным способом после конфликта в кафе на почве ревности,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T06:43
2024-04-02T06:43
уссурийск
происшествия
ульяновская область
россия
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. В Приморье будут судить 32-летнего многодетного отца, который подозревается в убийстве человека общеопасным способом после конфликта в кафе на почве ревности, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Мужчине предъявлено обвинение в том, что в марте 2013 года после конфликта на почве ревности в кафе в Уссурийске он начал преследовать своего оппонента на автомобиле. "Поравнявшись с внедорожником Land Cruiser 200, в котором, по его мнению, находился обидчик, обвиняемый через открытое окно произвел не менее пяти выстрелов по машине из ружья, снаряженного картечью, причинив огнестрельное ранение головы одному из пассажиров. В результате произошедшего наступила смерть потерпевшего, 1985 года рождения, который не являлся участником конфликта. Мужчина, с которым фигурант повздорил в кафе, в момент нападения вовсе отсутствовал в автомобиле Land Cruiser", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В надзорном ведомстве отметили, что после совершения преступления обвиняемый переехал в Ульяновскую область, где стал отцом шестерых детей. "Уголовное дело на протяжении длительного времени было приостановлено за розыском лица, а привлечь фигуранта к установленной ответственности, с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, удалось только после вмешательства прокуратуры в июле 2023 года", - уточнили в прокуратуре. Уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20240322/ubiystvo-1935039149.html
https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920444441.html
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уссурийск
ульяновская область
россия
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уссурийск, происшествия, ульяновская область, россия, приморский краевой суд
Уссурийск, Происшествия, Ульяновская область, Россия, Приморский краевой суд
В Приморье будут судить мужчину, из ревности убившего случайного человека

В Приморье осудят многодетного отца, из ревности убившего случайного человека

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. В Приморье будут судить 32-летнего многодетного отца, который подозревается в убийстве человека общеопасным способом после конфликта в кафе на почве ревности, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Мужчине предъявлено обвинение в том, что в марте 2013 года после конфликта на почве ревности в кафе в Уссурийске он начал преследовать своего оппонента на автомобиле.
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"Поравнявшись с внедорожником Land Cruiser 200, в котором, по его мнению, находился обидчик, обвиняемый через открытое окно произвел не менее пяти выстрелов по машине из ружья, снаряженного картечью, причинив огнестрельное ранение головы одному из пассажиров. В результате произошедшего наступила смерть потерпевшего, 1985 года рождения, который не являлся участником конфликта. Мужчина, с которым фигурант повздорил в кафе, в момент нападения вовсе отсутствовал в автомобиле Land Cruiser", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что после совершения преступления обвиняемый переехал в Ульяновскую область, где стал отцом шестерых детей.
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"Уголовное дело на протяжении длительного времени было приостановлено за розыском лица, а привлечь фигуранта к установленной ответственности, с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, удалось только после вмешательства прокуратуры в июле 2023 года", - уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
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