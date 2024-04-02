https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html

В Приморье будут судить мужчину, из ревности убившего случайного человека

В Приморье будут судить мужчину, из ревности убившего случайного человека - РИА Новости, 02.04.2024

В Приморье будут судить мужчину, из ревности убившего случайного человека

В Приморье будут судить 32-летнего многодетного отца, который подозревается в убийстве человека общеопасным способом после конфликта в кафе на почве ревности,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T06:43

2024-04-02T06:43

2024-04-02T06:43

уссурийск

происшествия

ульяновская область

россия

приморский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. В Приморье будут судить 32-летнего многодетного отца, который подозревается в убийстве человека общеопасным способом после конфликта в кафе на почве ревности, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Мужчине предъявлено обвинение в том, что в марте 2013 года после конфликта на почве ревности в кафе в Уссурийске он начал преследовать своего оппонента на автомобиле. "Поравнявшись с внедорожником Land Cruiser 200, в котором, по его мнению, находился обидчик, обвиняемый через открытое окно произвел не менее пяти выстрелов по машине из ружья, снаряженного картечью, причинив огнестрельное ранение головы одному из пассажиров. В результате произошедшего наступила смерть потерпевшего, 1985 года рождения, который не являлся участником конфликта. Мужчина, с которым фигурант повздорил в кафе, в момент нападения вовсе отсутствовал в автомобиле Land Cruiser", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В надзорном ведомстве отметили, что после совершения преступления обвиняемый переехал в Ульяновскую область, где стал отцом шестерых детей. "Уголовное дело на протяжении длительного времени было приостановлено за розыском лица, а привлечь фигуранта к установленной ответственности, с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, удалось только после вмешательства прокуратуры в июле 2023 года", - уточнили в прокуратуре. Уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240322/ubiystvo-1935039149.html

https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920444441.html

https://ria.ru/20240401/chelyabinsk-1937079312.html

уссурийск

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уссурийск, происшествия, ульяновская область, россия, приморский краевой суд