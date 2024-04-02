https://ria.ru/20240402/strelba-1937370269.html
Россияне не пострадали при стрельбе в школе в Финляндии
Россияне не пострадали при стрельбе в школе в Финляндии - РИА Новости, 02.04.2024
Россияне не пострадали при стрельбе в школе в Финляндии
Граждан России нет среди пострадавших в результате стрельбы в финской школе в Вантаа, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:53
2024-04-02T15:53
2024-04-02T16:05
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Граждан России нет среди пострадавших в результате стрельбы в финской школе в Вантаа, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии. "Согласно информации, полученной от финских правоохранительных органов, среди пострадавших в ходе стрельбы в школе в городе Вантаа российских граждан нет", – сообщили в дипмиссии. Ранее в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, двое серьезно пострадали. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет. Инцидент со стрельбой расследуется как убийство и покушение на убийство. Уголовное дело не возбуждается, поскольку подозреваемый – несовершеннолетний. Полиция уточнила, что после допроса его передадут социальной службе. Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщили правоохранители. Президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Петтери Орпо, глава МВД Мари Рантанен и министр образования Анна-Майя Хенрикссон заявили, что потрясены инцидентом со стрельбой в школе, и выразили соболезнования. Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек. Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил десять человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству. Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.
https://ria.ru/20240402/shkola-1937334159.html
https://ria.ru/20240105/strelba-1919754522.html
https://ria.ru/20230503/strelba-1869336423.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Россияне не пострадали при стрельбе в школе в Финляндии
Посольство: россиян нет среди пострадавших при стрельбе в школе в Вантаа
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Граждан России нет среди пострадавших в результате стрельбы в финской школе в Вантаа, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии.
"Согласно информации, полученной от финских правоохранительных органов, среди пострадавших в ходе стрельбы в школе в городе Вантаа российских граждан нет", – сообщили в дипмиссии.
Ранее в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, двое серьезно пострадали. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет.
Инцидент со стрельбой расследуется как убийство и покушение на убийство. Уголовное дело не возбуждается, поскольку подозреваемый – несовершеннолетний. Полиция уточнила, что после допроса его передадут социальной службе.
Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщили правоохранители.
Президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Петтери Орпо
, глава МВД Мари Рантанен и министр образования Анна-Майя Хенрикссон заявили, что потрясены инцидентом со стрельбой в школе, и выразили соболезнования.
Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек.
Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил десять человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству.
Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.