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Россияне не пострадали при стрельбе в школе в Финляндии - РИА Новости, 02.04.2024
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15:53 02.04.2024 (обновлено: 16:05 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/strelba-1937370269.html
Россияне не пострадали при стрельбе в школе в Финляндии
Россияне не пострадали при стрельбе в школе в Финляндии - РИА Новости, 02.04.2024
Россияне не пострадали при стрельбе в школе в Финляндии
Граждан России нет среди пострадавших в результате стрельбы в финской школе в Вантаа, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:53
2024-04-02T16:05
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Граждан России нет среди пострадавших в результате стрельбы в финской школе в Вантаа, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии. "Согласно информации, полученной от финских правоохранительных органов, среди пострадавших в ходе стрельбы в школе в городе Вантаа российских граждан нет", – сообщили в дипмиссии. Ранее в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, двое серьезно пострадали. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет. Инцидент со стрельбой расследуется как убийство и покушение на убийство. Уголовное дело не возбуждается, поскольку подозреваемый – несовершеннолетний. Полиция уточнила, что после допроса его передадут социальной службе. Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщили правоохранители. Президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Петтери Орпо, глава МВД Мари Рантанен и министр образования Анна-Майя Хенрикссон заявили, что потрясены инцидентом со стрельбой в школе, и выразили соболезнования. Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек. Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил десять человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству. Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.
https://ria.ru/20240402/shkola-1937334159.html
https://ria.ru/20240105/strelba-1919754522.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Россияне не пострадали при стрельбе в школе в Финляндии

Посольство: россиян нет среди пострадавших при стрельбе в школе в Вантаа

© AFP 2024 / MARKKU ULANDERОцепленная территория школы в финском Вантаа, где произошла стрельба. 2 апреля 2024
Оцепленная территория школы в финском Вантаа, где произошла стрельба. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AFP 2024 / MARKKU ULANDER
Оцепленная территория школы в финском Вантаа, где произошла стрельба. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Граждан России нет среди пострадавших в результате стрельбы в финской школе в Вантаа, заявили РИА Новости в посольстве России в Финляндии.
"Согласно информации, полученной от финских правоохранительных органов, среди пострадавших в ходе стрельбы в школе в городе Вантаа российских граждан нет", – сообщили в дипмиссии.
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Стрельбу в финской школе расследуют как убийство
Вчера, 13:50
Ранее в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. По уточненной информации, один школьник скончался, двое серьезно пострадали. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет.
Инцидент со стрельбой расследуется как убийство и покушение на убийство. Уголовное дело не возбуждается, поскольку подозреваемый – несовершеннолетний. Полиция уточнила, что после допроса его передадут социальной службе.
Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщили правоохранители.
Полиция недалеко от места стрельбы в средней школе в городке Перри в Айове. 4 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Полиция подтвердила гибель ученика школы в Айове, где произошла стрельба
5 января, 00:11
Президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Петтери Орпо, глава МВД Мари Рантанен и министр образования Анна-Майя Хенрикссон заявили, что потрясены инцидентом со стрельбой в школе, и выразили соболезнования.
Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы состоит из 90 человек.
Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил десять человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству.
Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
СМИ: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе
3 мая 2023, 10:35
 
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