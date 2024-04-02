Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии при стрельбе в школе умер ученик - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 02.04.2024 (обновлено: 13:41 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/strelba-1937321775.html
В Финляндии при стрельбе в школе умер ученик
В Финляндии при стрельбе в школе умер ученик - РИА Новости, 02.04.2024
В Финляндии при стрельбе в школе умер ученик
Один школьник скончался в результате стрельбы в финской школе, которая произошла во вторник утром, двое школьников серьёзно пострадали, сообщает полиция. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:09
2024-04-02T13:41
финляндия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937332162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4db98ca947c68ff0a77551b87ad2d6f4.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Один школьник скончался в результате стрельбы в финской школе, которая произошла во вторник утром, двое школьников серьёзно пострадали, сообщает полиция."В школе Виертола в Вантаа произошла стрельба, в результате которой погиб шестиклассник. Двое детей серьезно ранены", – заявил представитель полиции на пресс-конференции.Ранее утром в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет.Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы – 90 человек.Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил 10 человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству.Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.
https://ria.ru/20231221/strelba-1917308602.html
https://ria.ru/20231216/strelba-1916159916.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937332162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1518e1c22bf4bd28517c3a43057ca12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, в мире
Финляндия, В мире
В Финляндии при стрельбе в школе умер ученик

Полиция: умер ученик после стрельбы в финской школе

© AFP 2024 / MARKKU ULANDERФинская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AFP 2024 / MARKKU ULANDER
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Один школьник скончался в результате стрельбы в финской школе, которая произошла во вторник утром, двое школьников серьёзно пострадали, сообщает полиция.
«
"В школе Виертола в Вантаа произошла стрельба, в результате которой погиб шестиклассник. Двое детей серьезно ранены", – заявил представитель полиции на пресс-конференции.
Работа полиции после стрельбы в Карловом университете - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
В центре Праги в школе произошла стрельба
21 декабря 2023, 17:48
Ранее утром в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет.
Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы – 90 человек.
Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил 10 человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству.
Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.
Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Лос-Анджелесе произошла стрельба у ТЦ
16 декабря 2023, 09:25
 
ФинляндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала