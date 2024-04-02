https://ria.ru/20240402/strelba-1937321775.html

В Финляндии при стрельбе в школе умер ученик

В Финляндии при стрельбе в школе умер ученик - РИА Новости, 02.04.2024

В Финляндии при стрельбе в школе умер ученик

Один школьник скончался в результате стрельбы в финской школе, которая произошла во вторник утром, двое школьников серьёзно пострадали, сообщает полиция. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:09

2024-04-02T13:09

2024-04-02T13:41

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Один школьник скончался в результате стрельбы в финской школе, которая произошла во вторник утром, двое школьников серьёзно пострадали, сообщает полиция."В школе Виертола в Вантаа произошла стрельба, в результате которой погиб шестиклассник. Двое детей серьезно ранены", – заявил представитель полиции на пресс-конференции.Ранее утром в школе в Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщала о трех раненых несовершеннолетних. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет.Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал школы – 90 человек.Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил 10 человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству.Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.

https://ria.ru/20231221/strelba-1917308602.html

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