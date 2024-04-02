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В Финляндии трое несовершеннолетних пострадали при стрельбе в школе - РИА Новости, 02.04.2024
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10:42 02.04.2024 (обновлено: 11:11 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/strelba-1937280484.html
В Финляндии трое несовершеннолетних пострадали при стрельбе в школе
В Финляндии трое несовершеннолетних пострадали при стрельбе в школе - РИА Новости, 02.04.2024
В Финляндии трое несовершеннолетних пострадали при стрельбе в школе
Все участники инцидента со стрельбой в школе в финском городе Вантаа – несовершеннолетние, трое ранены, сообщает полиция. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:42
2024-04-02T11:11
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Все участники инцидента со стрельбой в школе в финском городе Вантаа – несовершеннолетние, трое ранены, сообщает полиция."Все участники инцидента со стрельбой - несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых", – говорится в релизе.Ранее сообщалось, что полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9.08 утра. Подозреваемый задержан.
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финляндия, в мире
Финляндия, В мире
В Финляндии трое несовершеннолетних пострадали при стрельбе в школе

полиция: участники инцидента со стрельбой в финской школе – несовершеннолетние

© AFP 2024 / MARKKU ULANDERФинская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AFP 2024 / MARKKU ULANDER
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Все участники инцидента со стрельбой в школе в финском городе Вантаа – несовершеннолетние, трое ранены, сообщает полиция.
«
"Все участники инцидента со стрельбой - несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых", – говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9.08 утра. Подозреваемый задержан.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На парковке школы в Джорджии произошла стрельба
1 февраля, 23:48
 
ФинляндияВ мире
 
 
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