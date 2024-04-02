https://ria.ru/20240402/strelba-1937280484.html

В Финляндии трое несовершеннолетних пострадали при стрельбе в школе

В Финляндии трое несовершеннолетних пострадали при стрельбе в школе - РИА Новости, 02.04.2024

В Финляндии трое несовершеннолетних пострадали при стрельбе в школе

Все участники инцидента со стрельбой в школе в финском городе Вантаа – несовершеннолетние, трое ранены, сообщает полиция. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:42

2024-04-02T10:42

2024-04-02T11:11

финляндия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937288050_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f55ed59622988a1b0e5d6128ccd23302.jpg

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Все участники инцидента со стрельбой в школе в финском городе Вантаа – несовершеннолетние, трое ранены, сообщает полиция."Все участники инцидента со стрельбой - несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых", – говорится в релизе.Ранее сообщалось, что полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9.08 утра. Подозреваемый задержан.

https://ria.ru/20240201/strelba-1924923305.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, в мире