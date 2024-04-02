https://ria.ru/20240402/strelba-1937265844.html

В финской школе произошла стрельба

В финской школе произошла стрельба - РИА Новости, 02.04.2024

В финской школе произошла стрельба

В школе в финском городе Вантаа произошла стрельба, сообщила полиция. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:59

2024-04-02T09:59

2024-04-02T11:28

в мире

финляндия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В школе в финском городе Вантаа произошла стрельба, сообщила полиция. "Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9:08 утра", — сказано в пресс-релизе.Людей просят держаться подальше от этого района и не выходить из дома."Все участники инцидента со стрельбой — несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых", — говорится в релизе.Подозреваемого задержали, сейчас продолжается расследование.

https://ria.ru/20231221/strelba-1917308602.html

финляндия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия