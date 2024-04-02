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В финской школе произошла стрельба - РИА Новости, 02.04.2024
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09:59 02.04.2024 (обновлено: 11:28 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/strelba-1937265844.html
В финской школе произошла стрельба
В финской школе произошла стрельба - РИА Новости, 02.04.2024
В финской школе произошла стрельба
В школе в финском городе Вантаа произошла стрельба, сообщила полиция. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:59
2024-04-02T11:28
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В школе в финском городе Вантаа произошла стрельба, сообщила полиция. &quot;Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9:08 утра&quot;, — сказано в пресс-релизе.Людей просят держаться подальше от этого района и не выходить из дома."Все участники инцидента со стрельбой — несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых", — говорится в релизе.Подозреваемого задержали, сейчас продолжается расследование.
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
В финской школе произошла стрельба

В школе в финском городе Вантаа произошла стрельба

© AFP 2024 / MARKKU ULANDERФинская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024 года
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AFP 2024 / MARKKU ULANDER
Финская полиция недалеко от школы Виертола, где произошел инцидент со стрельбой. 2 апреля 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В школе в финском городе Вантаа произошла стрельба, сообщила полиция.
«

"Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9:08 утра", — сказано в пресс-релизе.

Людей просят держаться подальше от этого района и не выходить из дома.
"Все участники инцидента со стрельбой — несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых", — говорится в релизе.
Подозреваемого задержали, сейчас продолжается расследование.
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