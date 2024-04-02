https://ria.ru/20240402/strelba-1937265844.html
В финской школе произошла стрельба
В финской школе произошла стрельба - РИА Новости, 02.04.2024
В финской школе произошла стрельба
В школе в финском городе Вантаа произошла стрельба, сообщила полиция. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:59
2024-04-02T09:59
2024-04-02T11:28
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финляндия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В школе в финском городе Вантаа произошла стрельба, сообщила полиция. "Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9:08 утра", — сказано в пресс-релизе.Людей просят держаться подальше от этого района и не выходить из дома."Все участники инцидента со стрельбой — несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых", — говорится в релизе.Подозреваемого задержали, сейчас продолжается расследование.
https://ria.ru/20231221/strelba-1917308602.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия
В финской школе произошла стрельба
В школе в финском городе Вантаа произошла стрельба
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В школе в финском городе Вантаа произошла стрельба, сообщила полиция.
«
"Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой. Полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9:08 утра", — сказано в пресс-релизе.
Людей просят держаться подальше от этого района и не выходить из дома.
"Все участники инцидента со стрельбой — несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых", — говорится в релизе.
Подозреваемого задержали, сейчас продолжается расследование.