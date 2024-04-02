https://ria.ru/20240402/stavka-1937447935.html

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года - РИА Новости, 02.04.2024

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:26

2024-04-02T21:26

2024-04-02T23:58

россия

эльвира набиуллина

госдума рф

экономика

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643680_0:132:1863:1180_1920x0_80_0_0_9bcce20a4d7179e9f1751bcf7074bb18.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году, вероятнее - во второй половине года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции."Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" заявила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в этом году - скорее, во второй половине года", - рассказали в пресс-службе.Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора.

https://ria.ru/20231027/stavka-1905684141.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика, центральный банк рф (цб рф)