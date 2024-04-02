https://ria.ru/20240402/stavka-1937447935.html
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года - РИА Новости, 02.04.2024
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:26
2024-04-02T21:26
2024-04-02T23:58
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году, вероятнее - во второй половине года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции."Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" заявила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в этом году - скорее, во второй половине года", - рассказали в пресс-службе.Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора.
https://ria.ru/20231027/stavka-1905684141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года
Набиуллина: базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году