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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года - РИА Новости, 02.04.2024
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21:26 02.04.2024 (обновлено: 23:58 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/stavka-1937447935.html
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года - РИА Новости, 02.04.2024
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:26
2024-04-02T23:58
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году, вероятнее - во второй половине года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции."Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" заявила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в этом году - скорее, во второй половине года", - рассказали в пресс-службе.Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора.
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россия, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года

Набиуллина: базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году, вероятнее - во второй половине года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.
«
"Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" заявила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в этом году - скорее, во второй половине года", - рассказали в пресс-службе.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления регулятора.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены
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РоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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