https://ria.ru/20240402/ssha-1937455389.html

"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России

"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России - РИА Новости, 02.04.2024

"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России

Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:27

2024-04-02T22:27

2024-04-02T22:27

в мире

россия

украина

париж

энтони блинкен

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:180:2874:1797_1920x0_80_0_0_df05c147cbaabd8540a85f73e4cad56d.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI."На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — заверил дипломат.По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html

https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html

россия

украина

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, украина, париж, энтони блинкен, эммануэль макрон, нато