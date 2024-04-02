Рейтинг@Mail.ru
"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/ssha-1937455389.html
"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России
"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России - РИА Новости, 02.04.2024
"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России
Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:27
2024-04-02T22:27
в мире
россия
украина
париж
энтони блинкен
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:180:2874:1797_1920x0_80_0_0_df05c147cbaabd8540a85f73e4cad56d.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI."На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — заверил дипломат.По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html
россия
украина
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7796b0df229de598ea8a0f65a61d0bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, париж, энтони блинкен, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Украина, Париж, Энтони Блинкен, Эммануэль Макрон, НАТО
"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России

Госсекретарь Блинкен заявил, что в интересах США избежать прямой войны с РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.
"На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — заверил дипломат.
Здание аэропорта Ивало провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне
Вчера, 19:37
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией
Вчера, 20:59
 
В миреРоссияУкраинаПарижЭнтони БлинкенЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала