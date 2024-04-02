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"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России
"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России - РИА Новости, 02.04.2024
"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России
Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:27
2024-04-02T22:27
2024-04-02T22:27
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине не отвечает интересам США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI."На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — заверил дипломат.По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, париж, энтони блинкен, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Украина, Париж, Энтони Блинкен, Эммануэль Макрон, НАТО
"Такого не будет". Блинкен сделал заявление о России
Госсекретарь Блинкен заявил, что в интересах США избежать прямой войны с РФ